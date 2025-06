Par Charles Mgbolu

Les réactions continuent de suivre la victoire monumentale de l'artiste nigériane Tems, populairement décrite comme l'artiste à la voix d'or liquide, après qu'elle a remporté la catégorie "Meilleure performance musicale africaine".

Tems a remporté le prix pour sa chanson "Love Me JeJe” lors de la 67e cérémonie des Grammy Awards qui s'est tenue dimanche.

C'est une Tems émue qui est montée sur scène pour accepter son prix, la voix chargée de gratitude. Elle a commencé par dire "Wow, mon Dieu", les yeux brillants. "Merci beaucoup de m'avoir fait monter sur cette scène et de m'avoir donné cette équipe".

En 2023, Tems a remporté son premier Grammy dans la catégorie "Meilleure performance rap mélodique" pour la chanson "Wait For U" avec les stars américaines du hip-hop Future et Drake.

Réactions de l'industrie

La superstar de l'afrobeats Davido, un autre Nigérian nommé, a félicité sur les réseaux sociaux la chanteuse de 29 ans.

"Félicitations à mon seul et unique ! #chrisbrown ! Et à la reine @temsbaby, nous sommes fiers de toi", a posté Davido sur X.

Yemi Alade, une autre candidate nigériane, a fait écho à ce sentiment en couvrant Tems d'éloges : "Certaines personnes pourraient ne pas apprécier le miracle que représente 'Tems' ! C'est une superstar ! Son étoile brille différemment ! Allez-y, ma fille"!

Cette année, la catégorie "Meilleure performance musicale africaine" a été une célébration de l'excellence nigériane, les cinq nominés étant originaires de ce pays d'Afrique de l'Ouest.

La liste est impressionnante : « Tomorrow » de Yemi Alade, « MMS » de Asake et Wizkid, et « Sensational » de Davido et Chris Brown.

Même l'ancien candidat à la présidence du Nigeria, Peter Obi, n'a pas pu contenir son excitation, félicitant Tems pour sa réussite.

"Je suis toujours ravi de l'énorme succès que remportent les jeunes Nigérians dans divers domaines, en particulier dans le secteur du divertissement. Je tiens donc à féliciter chaleureusement notre star nigériane de l'afrobeats, Tems", a écrit Obi sur X.

Une représentation continentale ?

La victoire de Tems a toutefois relancé la discussion sur la représentation des genres au sein des Grammys. Si l'afrobeats a pris le monde d'assaut, l'Afrique possède une riche collection de styles musicaux qui ne demandent qu'à être explorés.

Le PDG de la Recording Academy, Harvey Mason Jr., a reconnu ce fait, surtout après les critiques selon lesquelles la catégorie entière avait été dominée par les Nigérians du genre Afrobeats.

"L'univers des sons issus du continent africain ne peut se résumer à ceux qui ont un impact international aujourd'hui, comme l'afrobeats ou l'amapiano", a indiqué Mason sur le site web des Grammy.

La puissante déclaration de la chanteuse sud-africaine Tyla lors des MTV VMAs 2024 a également trouvé un écho profond. En acceptant le prix de la meilleure musique afrobeats pour son tube « Water », elle a souligné la grande diversité de la musique africaine.

Une musique continentale diversifiée

"Je sais qu'il y a une tendance à regrouper tous les artistes africains sous le nom d'Afrobeats. Même si l'Afrobeats a fait avancer les choses et nous a ouvert des portes, la musique africaine est tellement diversifiée", avait affirmé Tyla à l'époque.

La victoire triomphale de Tems aux Grammy Awards témoigne de son talent indéniable. Mais au-delà de la récompense elle-même, les Grammys reconnaissent qu'elle sert de tremplin pour un avenir plus inclusif.

"Nous ne pouvons pas couvrir tous les genres autant que nous le voudrions et autant qu'ils méritent d'être reconnus, c'est donc le premier pas vers un voyage beaucoup plus grand et fructueux. Et l'Académie n'en a pas fini : Nous nous assurons que nous représentons la musique de cette région de manière juste et précise".

