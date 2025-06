Le président syrien par intérim, Ahmed Al-Charaa, effectuera une visite officielle dans la capitale turque mardi à l'invitation du président turc, Recep Tayyip Erdogan.

Le nouvel homme fort de Syrie rencontrera le président turc au complexe présidentiel , a annoncé lundi le directeur de communication de la présidence turque, Fahrettin Altun.

Les dirigeants discuteront des derniers développements en Syrie dans toutes leurs dimensions et des mesures conjointes à prendre pour la reprise économique, la stabilité durable et la sécurité dans le pays déchiré par la guerre.

Soutien à la nouvelle administration

Les discussions porteront également sur le soutien qui peut être apporté à la nouvelle administration syrienne et au peuple syrien dans les plateformes multilatérales.

“Nous pensons que les relations entre la Turquie et la Syrie, rétablies après la libération de la Syrie, vont se renforcer et prendre de l’ampleur avec la visite d’Ahmed Al-Charaa et de sa délégation”, a noté Altun.

Après la fuite en Russie de Bachar Al-Assad, qui a dirigé la Syrie d’une main de fer pendant près de 25 ans, des groupes anti-régime ont pris le contrôle de Damas le 8 décembre, mettant fin au régime du parti Baath, au pouvoir depuis 1963.

L’administration des opérations militaires syriennes a annoncé mercredi la nomination d’Ahmed Al-Charaa comme président de transition, l’abrogation de la Constitution de 2012 et la dissolution du parlement, de l’armée et des agences de sécurité de l’ancien régime.

