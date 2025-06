Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU va se réunir en urgence vendredi pour examiner la crise dans l'est de la République démocratique du Congo et son impact sur les droits humains, a indiqué mardi un porte-parole.

Les autorités de RDC ont demandé cette réunion extraordinaire qui est soutenue par plusieurs dizaines de pays membres du Conseil et par des observateurs, a précisé Pascal Sim lors du briefing régulier de l'ONU à Genève.

Sommet EAC-SADC

Par ailleurs, le président kenyan William Ruto a annoncé que ses homologues de la RDC et du Rwanda ont confirmé leur participation à un sommet conjoint qui va réunir samedi les chefs d'État de la EAC et de la SADC en Tanzanie.

Le sommet conjoint de la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC) et de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) se déroulera sur deux jours, les ministres des blocs régionaux se réunissant le vendredi 7 février avant la réunion des chefs d'État le lendemain.

Les deux blocs régionaux ont convenu des dates et du lieu à la suite d'un accord entre le président de la SADC, Emmerson Mnangagwa, qui est également président du Zimbabwe, et le président de la EAC, William Ruto, qui est également président du Kenya.

Incursion du M23 à Goma

La RDC et les Nations Unies ont accusé à plusieurs reprises le Rwanda de soutenir le groupe armé M23 dans la partie orientale troublée de la RDC, ce que Kigali a constamment nié.

Récemment, le groupe armé M23 a avancé dans la capitale du Nord-Kivu, Goma, et s'est emparé de la plupart des quartiers de cette ville stratégique située à l'est de la RDC.

Les Nations Unies ont indiqué vendredi qu'en cinq jours d'affrontements entre l'armée congolaise et le groupe armé M23, plus de 700 personnes ont perdu la vie et 2 800 autres ont été blessées dans l'est de la RDC.

Réponse vigoureuse

Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a promis lors d'un discours télévisé le 29 janvier que l'armée de son pays lancerait une "réponse vigoureuse et coordonnée" contre le M23.

Les récentes tentatives du M23 d'avancer au Sud-Kivu ont été stoppées par l'armée congolaise, qui a repris samedi les villages de Sanzi, Muganzo et Mukwidja au M23.

