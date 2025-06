"Nous voulons transformer nos relations (avec la Turquie) en une coopération stratégique profonde", a déclaré le président syrien, Ahmed al-Charaa.

Ahmed al-Charaa, qui était en visite officielle en Turquie, a animé une conférence de presse conjointe avec le chef de l’État turc, Recep Tayyip Erdogan, au palais présidentiel à Ankara.

Ce dernier a salué la posture "historique" de la Turquie et du peuple turc.

"Nous réitérons notre détermination à transformer ces relations en une coopération stratégique profonde dans tous les domaines. Dans cette optique, nous avons entamé une coopération commune dans les domaines humanitaire, économique, culturel et social", a-t-il listé.

Il a remercié le président Erdogan pour son invitation et l'hospitalité chaleureuse dont il a fait preuve.

"Le peuple syrien n'oubliera jamais la position historique de l'État et du peuple turcs, qui ont ouvert leurs portes à des millions de réfugiés. Cette solidarité a atteint son apogée ces dernières années avec le mélange des sangs syrien et turc dans les luttes de libération", a-t-il martelé.

Le leader syrien a souligné l’importance accordée par la Turquie à l'indépendance, l'intégrité territoriale et la sécurité de la Syrie.

"Nous travaillons également ensemble sur d'autres dossiers stratégiques majeurs, en particulier sur l'élaboration d'une stratégie commune pour faire face aux menaces qui pèsent sur la sécurité dans la région. Ces efforts visent à garantir une sécurité et une stabilité durables pour la Syrie et la Turquie. Au cours de la réunion, nous avons discuté des menaces qui pèsent sur l'intégrité territoriale de la Syrie dans le nord-est du pays et de l'importance de la pression internationale exercée sur Israël pour qu'il se retire de la zone tampon dans le sud de la Syrie et qu'il mette en œuvre l'accord de 1974", a-t-il dit.

Ahmed al-Charaa a invité le président Erdogan à visiter la Syrie dès que possible.