Au moins dix (10) militaires nigériens ont été tués, dans une attaque près de la frontière du Burkina Faso, a annoncé l'armée nigérienne, mercredi.

Lundi, "à l'ouest du pays, au sein de l'opération NIYYA, alertés d'un vol de bétail vers Takzat, une unité d'intervention a été envoyée depuis Bankilaré pour tenter de rattraper les malfaiteurs", a indiqué un communiqué des Forces armées nigériennes.

"C'est au cours de l'opération qu'un groupe de criminels a tendu une embuscade au détachement des forces de sécurité intérieure qui a entraîné la perte de dix de nos soldats", a déploré la même source, ajoutant que les assaillants ont réussi à se disperser échappant au renforts terrestres et aériens.

Toutefois, a précisé la même source, des recherches effectuées, le lendemain mardi dans la zone, ont permis de neutraliser une quinzaine de "terroristes".

Le 10 décembre dernier, dix (10) autres soldats nigériens ont été tués et sept autres ont été blessés, suite à une attaque menée par des hommes armés près de la même frontière du Burkina Faso.

Depuis 2017, les départements nigériens de Bankilaré et Téra, situés dans la région de Tillabéri et frontaliers du Burkina Faso, subissent des attaques armées attribuées aux groupes terroristes opérant dans la zone dite des "trois frontières" entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp