Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a rendu hommage aux victimes des tremblements de terre dévastateurs qui ont frappé le sud de la Turquie le 6 février 2023, marquant l’anniversaire de l’une des catastrophes les plus meurtrières du pays.

“Je prie Allah le Tout-Puissant d’accorder sa miséricorde aux 53 537 frères et sœurs que nous avons perdus”, a écrit Erdogan, ce jeudi, dans un post sur X, au deuxième anniversaire des puissants tremblements de terre, qui ont fait un total de 53 537 personnes et plus de 107 000 blessés.

Le président a également réaffirmé la détermination de la nation à reconstruire et à soutenir les zones touchées.

Solidarité avec les victimes

“Dès le premier jour, nous nous sommes unis en tant qu’État et en tant que peuple, en disant “nous sommes un”, et nous n’avons jamais arrêté notre soutien aux régions touchées par le tremblement de terre”, a-t-il déclaré.

Le président a souligné que les efforts pour restaurer les villes se poursuivraient avec “une détermination inébranlable, un travail acharné et une résilience” jusqu’à ce que chaque citoyen ait un foyer sûr où retourner.

Erdogan a assuré que la mémoire de ceux qui ont perdu la vie sera à jamais présente à travers les prières et les récitations du Saint Coran.

“Nous porterons dans nos cœurs les précieux souvenirs de ceux que nous avons perdus”, a-t-il indiqué.

Dans son message, il a conclu en priant pour la protection de la Turquie et de son peuple contre de futures catastrophes.

Le 6 février 2023, des séismes de magnitude 7,7 et 7,6 ont frappé 11 provinces turques : Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa.

Plus de 13,5 millions de personnes en Turquie ont été touchées par les séismes, ainsi que de larges parties de la population dans le nord de la Syrie.

