La Force de défense nationale du Burundi (FDNB) a renforcé sa présence dans l'est de la république démocratique du Congo, en déployant environ 10 000 soldats burundais supplémentaires afin de lutter contre le groupe armé M23.

Le Burundi a signé un accord de coopération militaire avec ce pays voisin en septembre 2023, devenant ainsi son principal allié régional.

Cette annonce intervient alors que le M23 progresse du Nord vers le Sud-Kivu et se rapproche de la ville de Bukavu, située au bord du lac Kivu.

Le gros du contingent burundais est, lui, intégré dans le dispositif de défense de Bukavu, pour tenter de barrer la route au M23.

Depuis deux jours, un nouveau bataillon, le 22e TAFOK pour Task Force dans le jargon militaire, est en train d'être rassemblé à Gatumba, ville-frontière avec la RDC, avant son déploiement dans la région de Bukavu, la capitale de la province du Sud-Kivu.

Le déploiement de 16 bataillons burundais dans l'est de la RDC, soit entre 8 000 et 12 000 soldats, est désormais effectif. Cinq bataillons sont présents dans les régions de Fizi et Uvira, où ils combattent principalement les rebelles du RED-Tabara.

L'armée congolaise et ses forces alliées - y compris la mission de l'ONU forte de 14 000 hommes - ont tenté, depuis 2021, d'éloigner le M23 de Goma.

Le M23, également connu sous le nom de l'Armée révolutionnaire congolaise, a réussi a fait une incusion dans la plus grande ville de la province du Kivu, la semaine dernière. Les combats entre FARDC et les rebelles ont fait des milliers de victimes civiles, aggravant la situation humanitaire dans la zone.

L'est de la RDC, riche en ressources minières, est en proie aux violences des groupes armés depuis les années 1990.

