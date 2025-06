Par Yusuf Kamadan

L'organisation terroriste Fetullah (FETO), dirigée par son fondateur en exil, Fetullah Gulen, s'est longtemps fait passer pour un réseau bénin d'institutions éducatives et humanitaires.

Pourtant, les faits révèlent qu'elle opère comme une organisation clandestine de type sectaire, avec des parallèles avec le tristement célèbre mouvement Osho des années 1980.

À l'instar du Rajneeshpuram, qui prônait extérieurement l'éveil spirituel mais se livrait à des actes criminels tels que le bioterrorisme et la fraude financière, FETO a bâti un empire tentaculaire, en particulier aux États-Unis.

Même après la mort du fondateur Gulen en 2024, l'organisation terroriste reste active aux États-Unis et maintient son influence grâce à un réseau profondément ancré. Sous le couvert d'écoles à charte, d'organisations à but non lucratif et de groupes de pression, elle exploite les ressources publiques tout en faisant avancer son programme secret.

Structure sectaire et parallèle avec le mouvement Osho

Les opérations de FETO présentent de nombreuses caractéristiques d'une secte dangereuse. Les membres sont conditionnés à considérer Gulen comme un leader infaillible et sont censés suivre ses directives avec une obéissance sans faille.

À l'instar des pratiques coercitives du mouvement Osho, FETO a été accusé de recourir à la manipulation psychologique, au chantage et à l'endoctrinement pour maintenir son emprise sur ses membres.

L'objectif ultime est l'infiltration des institutions de l'État et la consolidation du pouvoir politique - une ambition qui s'est manifestée de manière flagrante lors de la tentative de coup d'État ratée en Turquie en 2016.

L'image extérieure du groupe en tant que promoteur de l'éducation reflète les anciennes stratégies de relations publiques du mouvement Osho.

Cependant, tout comme le Rajneeshpuram a finalement été démasqué pour ses sinistres activités, le programme caché de subversion, de fraude et d'exploitation financière de FETO a été mis en lumière.

Les écoles à charte comme couverture de la corruption

L'une des activités les plus importantes de la FETO aux États-Unis est l'exploitation de plus de 150 écoles à charte, ce qui en fait le plus grand réseau d'écoles à charte du pays.

Comme l'ont révélé les services de renseignement turcs, ces écoles, souvent créées sous des noms trompeurs pour masquer leurs liens avec Gulen, ont été mêlées à des controverses concernant la mauvaise gestion financière, le népotisme et l'abus de fonds publics.

Une tactique notable employée par FETO consiste à exploiter le programme de visas H-1B.

Des centaines de membres de l'organisation terroriste, dont beaucoup n'ont pas les qualifications requises, ont été amenés aux États-Unis pour occuper des postes d'enseignants et d'administrateurs dans ces écoles.

Ces employés seraient tenus de reverser une partie de leur salaire à FETO, ce qui a pour effet d'injecter l'argent des contribuables dans le réseau mondial de l'organisation.

En outre, des écoles affiliées à FETO ont été impliquées dans le truquage d'appels d'offres et l'attribution de contrats gonflés à des entreprises liées à FETO, détournant ainsi des millions de dollars destinés à l'éducation vers leurs opérations secrètes.

Dans un rapport de 2019, Forbes a mis en évidence ces irrégularités financières qui révèlent un effort systématique pour canaliser l'argent des contribuables vers le réseau plus large de l'organisation.

Ces conclusions s'alignent sur des schémas similaires observés dans le mouvement Osho, où les gains financiers ont été privilégiés par rapport à la prétendue mission spirituelle ou éducative.

Exploiter les faiblesses du système éducatif

Les écoles à charte de FETO ciblent principalement les communautés défavorisées, se présentant comme des institutions offrant un enseignement STEM de haute qualité et une préparation à l'université.

Cela leur permet d'obtenir des financements publics et de gagner la confiance des parents et des autorités locales. Cependant, des enquêtes et des dénonciations ont révélé que ces écoles fonctionnent souvent comme des centres de recrutement pour l'idéologie de FETO.

Les élèves sont subtilement endoctrinés par le biais de programmes culturels et d'activités extrascolaires. Ces initiatives, présentées comme des opportunités d'enrichissement, servent souvent de mécanismes pour diffuser la vision du monde de FETO et renforcer son influence.

Une menace pour la sécurité nationale des États-Unis ?

Les activités de FETO s'étendent bien au-delà du secteur de l'éducation. Grâce à un réseau de groupes de réflexion, d'organisations à but non lucratif et d'activités de lobbying, l'organisation cherche activement à façonner la politique américaine et l'opinion publique en sa faveur.

Il se présente souvent comme une victime de persécutions politiques en Turquie, détournant ainsi l'attention de ses activités illicites et cultivant le soutien d'hommes politiques et d'intellectuels américains.

Cette infiltration des systèmes américains constitue un risque important pour la sécurité nationale.

En abusant des cadres juridiques et financiers du pays, FETO sape la confiance dans les institutions publiques tout en finançant son programme plus large.

L'histoire de la subversion du groupe en Turquie est un avertissement brutal des dangers qu'il pourrait poser s'il n'était pas contrôlé aux États-Unis.

L'opposition ouverte de FETO à Trump

L'implication de FETO dans la politique américaine s'étend à des campagnes ciblées contre des individus qu'elle perçoit comme des obstacles à son agenda.

Le président Donald Trump a toujours été la cible des critiques de FETO, dont les membres éminents utilisent les médias sociaux et les organes de presse affiliés pour le discréditer.

Par exemple, dans un message publié en août 2024, Ergun Babahan, un membre de FETO, a écrit : "Trump a complètement perdu la tête et risque de perdre lourdement l'élection".

Le mépris de Babahan pour Trump est bien documenté, y compris son post de 2023 affirmant que "Les juges conservateurs nommés par Trump tuent les États-Unis", et un tweet de 2020 décriant les tentatives de Trump d'influencer le décompte des votes, le qualifiant d'"embarras dans l'histoire de la démocratie".

Kuzzat Altay, une autre figure importante de la FETO, a déclaré : "Trump est le président le plus dictatorial de tous les temps", tandis que Nedim Hazar a proclamé : "Avec Trump, l'effet du fascisme mondial atteindra son apogée !".

En outre, les messages de Said Sefa étaient encore plus caustiques. Il a qualifié Trump de "crête de coq" et décrit sa présidence comme "une source d'encouragement pour les analphabètes, les machos et les fascistes".

Sevgi Akarcesme s'est fait l'écho de sentiments similaires, qualifiant Trump d'"égoïste qui continue de saper gravement la démocratie par des moyens démocratiques".

Akarcesme a également amplifié les récits anti-Trump en retweetant de nombreux messages critiquant sa présidence.

L'écrivain Ugur Tezcan, affilié à FETO, a écrit dans un article : "Tous les dirigeants autocratiques et leurs partisans, l'extrême droite et les cercles fascistes du monde entier attendent avec impatience une nouvelle présidence Trump".

Pendant ce temps, Adem Yavuz Arslan a constamment attaqué Trump dans ses publications et ses émissions, soulignant davantage l'opposition calculée de FETO au président américain.

La vigilance est essentielle

La présence de FETO aux États-Unis est un exemple clair de la manière dont les organisations sectaires peuvent exploiter les systèmes démocratiques à leur profit.

Alors qu'elle promeut extérieurement l'éducation et le dialogue interconfessionnel, son histoire documentée de corruption, de manipulation et de subversion raconte une tout autre histoire.

Pour protéger les ressources publiques et la sécurité nationale, les autorités américaines doivent surveiller de près les activités de FETO et tenir l'organisation responsable de ses méfaits.

En reconnaissant ses parallèles avec d'autres sectes et sa rhétorique anti-Trump constante, les décideurs politiques peuvent mieux comprendre les véritables motivations de FETO et prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute nouvelle exploitation.

Les actions de FETO servent d'avertissement sur les dangers d'un pouvoir incontrôlé, soulignant l'importance de la vigilance dans la sauvegarde des valeurs démocratiques.