La capitale togolaise, Lomé accueillera la troisième édition du festival de musique "Les Afropéennes", ont annoncé les organisateurs via les réseaux sociaux.

Ce festival, prévu du 20 au 23 février, vise à célébrer la diversité culturelle en réunissant artistes, professionnels de l'industrie et spectateurs.

Les organisateurs affirment que le festival se déroulera sur deux sites : le Magic Mirrors de l'Institut Français du Togo les 20 et 21 février, et le Marché de Cacavéli à Agoè les 22 et 23 février, soulignant "la gratuite de tous les concerts" comme les années précédentes.

"Les Afropéennes" a pour but de promouvoir l'inclusion et la sensibilisation au monde, en particulier chez les jeunes, en mettant en lumière les collaborations entre artistes africains et européens.

Cette année, le festival accueillera plusieurs artistes, dont Innocent Kimpe & Praktika, Aron & The Jeri Jeri Band, Siân Pottock, Kin'Gongolo Kiniata, Vovolectro et Paki Chenzü.

Le festival "Les Afropéennes" à Lomé, Togo, est un événement culturel d'envergure qui célèbre la diversité et la richesse des cultures africaines et afro-descendantes.

Organisé chaque année, l'évènement rassemble des artistes, des musiciens, des danseurs, des cinéastes et des créateurs venus des quatre coins du monde, notamment de l'Afrique, des Caraïbes, de l'Amérique du Sud et des diasporas.

Il s'agit d'une plateforme unique qui met en lumière les talents émergents tout en honorant les grands noms de la scène afro-culturelle.

Ce festival se positionne ainsi comme un moment clé dans la diffusion de la culture africaine à travers le monde, tout en mettant en lumière les luttes sociales et politiques contemporaines vécues par les peuples afro-descendants.

