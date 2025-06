Le chef de la diplomatie égyptienne, Badr Abdelatty, est parti dimanche pour Washington où il doit rencontrer de hauts responsables de l'administration Trump et des membres du Congrès, a indiqué le ministère des Affaires étrangères au Caire.

Cette visite vise à "renforcer les relations bilatérales et le partenariat stratégique entre l'Egypte et les Etats-Unis" et tenir des "consultations sur la situation régionale", selon le ministère.

L'Egypte a annoncé dimanche qu'elle accueillerait un sommet extraordinaire de la Ligue arabe, le 27 février, pour débattre des "derniers développements graves" concernant les territoires palestiniens.

Ce sommet se tiendra alors que l'Egypte a rallié des soutiens régionaux, dont ceux de la Jordanie, l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, contre le plan du président américain Donald Trump de déplacer les habitants de Gaza vers l'Egypte et la Jordanie et placer le territoire palestinien sous contrôle des Etats-Unis afin de le reconstruire.

La réunion, qui a pour objectif "d'aborder les derniers développements graves concernant la cause palestinienne", a été convoqué "après de longues consultations menées par l'Egypte au plus haut niveau avec les pays arabes ces derniers jours, dont la Palestine, qui a demandé la tenue du sommet", a déclaré le ministère des Affaires étrangères.

Ces consultations ont été menées notamment avec Bahreïn, qui préside actuellement la Ligue arabe, selon le communiqué du ministère.

La semaine dernière, Donald Trump a évoqué l'idée d'une administration américaine sur Gaza, envisageant de reconstruire le territoire dévasté en "Côte d'Azur du Moyen-Orient", après avoir réinstallé ses habitants en Egypte et en Jordanie.

Ces propos ont suscité une réaction négative à l'échelle mondiale et les pays arabes ont fermement rejeté la proposition, insistant sur une solution à deux États, avec un État palestinien indépendant aux côtés d'Israël.

