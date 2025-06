Les autorités militaires nigériennes ont annoncé la tenue des Assises nationales pour la période allant du 15 au 19 février courant, pour un avant-projet de la charte de la transition.

L'annonce a été faite samedi, dans une correspondance du ministre de l'Intérieur adressée aux gouverneurs des régions, préfets des départements et administrateurs délégués des communes.

Une commission nationale chargée de la conduite des travaux des Assises nationales a été créée en vertu d’un décret signé samedi par le Général de Brigade, Abdourrahmane Tiani, Président du Conseil National de la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) du Niger, rapporte l’agence nigérienne de presse (ANP).

Composition et mission de la Commission

Cette Commission chargée va proposer notamment un avant-projet de la Charte de la Transition, formuler des recommandations, et élaborer le rapport provisoire et le rapport final des Assises Nationales.

Dirigée par Mamoudou Harouna Djingareye, un chef traditionnel, cette commission est également composée d’anciens ministres, d’universitaires, de juristes, de militaires, de conseillers du général Tiani, de chefs religieux et de figures de la société civile.

Elle comporte cinq sous-commissions dont les thèmes sont notamment "Paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale", "Refondation politique et institutionnelle" ou "Justice et droits de l’Homme".

Début 2024, des concertations se sont tenues dans les huit régions du pays, qui devraient servir de base de travail pour les assises de la semaine prochaine.

Le 26 juillet 2023, le président Mohamed Bazoum a été reversé par un coup d'Etat dirigé par le général Abdourahamane Tiani. Dans une adresse à la nation en août de la même année, ce dernier a promis une transition dont la période ne dépassera pas les trois ans.

