Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, est en Malaisie pour une visite officielle dans le cadre de la première étape de sa tournée dans trois pays d’Asie.

Erdogan a été accueilli lundi à l’aéroport international de Kuala Lumpur par le Premier ministre malaisien, Anwar Ibrahim, et son épouse, Wan Azizah Ismail, l’ambassadeur de Turquie à Kuala Lumpur, l’émir Salim Yuksel, le ministre malaisien de la Défense Mohamed Khaled Nordin, le personnel de l’ambassade et d’autres responsables.

Le président turc était accompagné de la première dame, Emine Erdogan, du ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan, du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Alparslan Bayraktar et du ministre de la Défense nationale, Yasar Güler.

Le ministre de l’Industrie et de la Technologie, Mehmet Fatih Kacir, le ministre de l’Agriculture et des Forêts, İbrahim Yumakli, le ministre du Commerce, Omer Bolat, le président du Conseil des sages de l’Organisation des États turcs (OTS), Binali Yildirim, et le conseiller présidentiel, Akif Cagatay Kilic, font également partie de la délégation officielle.

Le président turc a rencontré le sultan Nazrin Shah de Perak dans la capitale malaisienne, a indiqué son bureau sur X.

Doctorat honorifique

Lors d’une cérémonie qui s’est tenue au Centre international des congrès de Putrajaya pour décerner au président turc un doctorat honorifique, Erdogan a exprimé sa satisfaction d’être de retour en Malaisie après cinq ans, en déclarant : “Que notre solidarité et notre affection restent fortes“.

Erdogan a souligné l’amitié et la fraternité qui lient la Turquie et la Malaisie malgré leur distance géographique, notant que le partenariat bilatéral avait été élevé à un niveau stratégique global en 2022.

Relevant l’importance de l’éducation et de la coopération universitaire, Erdogan a déclaré : “Aujourd’hui, nous sommes fiers de voir davantage de diplômés de la Turquie et de la Malaisie contribuer au développement de nos nations”.

Il a exprimé sa gratitude et ses sincères remerciements à l’Université de Malaisie et au sultan Nazrin Shah de Perak pour le doctorat honorifique, le considérant comme “un reflet de l’appréciation de la Malaisie pour la Turquie et son peuple”.

Au cours de sa visite, Erdogan s’adressera également à des responsables publics et à des étudiants universitaires dans le cadre de la réunion “Coopération stratégique Turquie-Malaisie au XXIe siècle”.

Au menu de cette visite figurent également des entretiens de haut niveau avec le Premier ministre Anwar pour renforcer les liens bilatéraux dans tous les secteurs, ainsi que pour discuter de la situation dans l’enclave palestinienne assiégée de Gaza. Cette tournée mènera également le président turc en Indonésie et au Pakistan.

