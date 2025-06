L'offre du président américain Donald Trump de reloger les Sud-Africains blancs en tant que réfugiés fuyant les persécutions pourrait ne pas susciter la ruée qu'il anticipe, car même les groupes de pression blancs de droite veulent "s'attaquer aux injustices" de la domination de la majorité noire sur leur propre sol.

Vendredi, Trump a signé un décret visant à réduire l'aide américaine à l'Afrique du Sud, citant une loi agraire que le président Cyril Ramaphosa a promulguée le mois dernier et qui vise à remédier aux inégalités foncières découlant de l'histoire de la suprématie blanche en Afrique du Sud.

Le décret prévoit la réinstallation aux États-Unis des "Afrikaners d'Afrique du Sud qui sont victimes d'une discrimination raciale injuste" en tant que réfugiés.

Les Afrikaners sont pour la plupart des descendants blancs des premiers colons néerlandais et français, qui possèdent la plupart des terres agricoles du pays.

"Si vous n'avez pas de problèmes ici, pourquoi voudriez-vous partir ?", a déclaré Neville van der Merwe, un retraité de 78 ans vivant à Bothasig, près du Cap.

"Il n'y a pas eu d'accaparement vraiment grave de nos terres, les gens continuent à vivre normalement et vous savez, qu'est-ce que vous allez faire là-bas ?"

La loi vise à remédier aux disparités raciales en matière de propriété foncière - qui font que les trois quarts des terres privées sont aux mains de la minorité blanche - en permettant à l'État d'exproprier plus facilement des terres dans l'intérêt public.

Ramaphosa a défendu cette politique.

Les Blancs représentent 7,2 % des 63 millions d'habitants de l'Afrique du Sud, selon les données de l'agence des statistiques. Les données ne précisent pas le nombre d'Afrikaners.

Les dirigeants britanniques de l'Afrique du Sud ont cédé la plupart des terres agricoles aux Blancs. En 1950, le parti national de l'apartheid s'est emparé de 85 % des terres, forçant 3,5 millions de Noirs à quitter leur foyer.

Le Congrès national africain (ANC) de Ramaphosa, le plus grand parti de la coalition au pouvoir, affirme que Trump amplifie les fausses informations propagées par AfriForum, un groupe dirigé par des Afrikaners.

Le groupe, qui a fait pression sur l'administration précédente de Trump pour défendre leur cause, a déclaré qu'il n'acceptait pas l'offre.

« L'émigration n'offre une opportunité qu'aux Afrikaners qui sont prêts à risquer de sacrifier potentiellement l'identité culturelle de leurs descendants en tant qu'Afrikaners. Le prix à payer pour cela est tout simplement trop élevé », a affirmé samedi Kallie Kriel, PDG d'AfriForum.

Terre d'accueil

Séparément, le Mouvement de solidarité - qui comprend AfriForum et le syndicat Solidarité et qui dit représenter environ 600 000 familles afrikaners et 2 millions d'individus - a exprimé son engagement envers l'Afrique du Sud.

"Nous pouvons être en désaccord avec l'ANC, mais nous aimons notre pays. Comme dans toute communauté, certains individus souhaitent émigrer, mais le rapatriement des Afrikaners en tant que réfugiés n'est pas une solution pour nous", a soutenu le mouvement.

Des représentants d'Orania, une enclave exclusivement afrikaner située au cœur du pays, ont également rejeté l'offre de Trump.

"Les Afrikaners ne veulent pas être des réfugiés. Nous aimons notre patrie et nous y sommes attachés", a déclaré Orania.

Depuis la fin de l'apartheid, les politiques foncières de l'Afrique du Sud n'ont jamais impliqué la saisie forcée de terres appartenant à des Blancs.

Néanmoins, certains ont déclaré qu'ils appréciaient l'offre de Trump.

"Je pense que c'est un très beau geste de la part de Donald Trump de nous offrir l'asile là-bas", a dit Werner van Niekerk, 57 ans, charpentier à Bothasig, sans dire s'il allait émigrer aux États-Unis.

D'autres ont vu le côté amusant de la chose.

"Quelques questions : y a-t-il un test pour déterminer son appartenance à la communauté afrikaner ? Faut-il être membre d'AfriForum ? ... Elon vous aidera-t-il à trouver de l'argent pour démarrer de l'autre côté ? ...Y a-t-il des bakkies (camionnettes) aux États-Unis ?", a écrit l'auteur Pieter du Toit sur X, faisant référence au milliardaire d'origine sud-africaine et conseiller de Trump, Elon Musk.

