Le ministre soudanais des Affaires étrangères a assuré lundi que la guerre touchait à sa fin, suite à des gains militaires contre le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide (RSF) dans la capitale Khartoum.

"Nous insistons sur la mise en œuvre de la déclaration de Jeddah comme condition à toute négociation future avec les RSF", a déclaré Ali Yusuf lors d'une réunion avec les ambassadeurs étrangers et les représentants des missions diplomatiques au Soudan.

La déclaration reconnaît les obligations des rivaux en guerre, en vertu du droit international humanitaire et des droits de l'homme, de faciliter l'action humanitaire pour répondre aux besoins urgents des civils.

Depuis la mi-avril 2023, l'armée et les forces de sécurité soudanaises se livrent une guerre qui a fait plus de 20 000 morts et 14 millions de déplacés, selon les Nations unies et les autorités locales. Des recherches menées par des universités américaines estiment toutefois que le nombre de morts s'élève à environ 130 000.

La communauté internationale et les Nations unies multiplient les appels à la fin de la guerre, mettant en garde contre une catastrophe humanitaire imminente alors que des millions de personnes sont confrontées à la famine et à la mort en raison des pénuries alimentaires.

Le conflit s'est étendu à 13 des 18 États du Soudan.

