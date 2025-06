Le deuxième partenaire le plus important du gouvernement d'union sud-africain a déclaré lundi qu'il avait lancé une action en justice pour annuler une loi d'expropriation foncière « inconstitutionnelle » qui a déclenché une importante prise de bec avec le président américain Donald Trump.

Le président Cyril Ramaphosa a signé le mois dernier un projet de loi qui stipule que le gouvernement peut, dans certaines circonstances, offrir une « compensation nulle » pour les biens qu'il décide d'exproprier dans l'intérêt public.

Trump, dont l'allié Elon Musk est né en Afrique du Sud sous l'apartheid, affirme que la loi permet de saisir les terres des fermiers blancs et a ordonné le gel de l'aide à l'Afrique du Sud.

La propriété foncière reste une question controversée en Afrique du Sud, la plupart des terres agricoles étant toujours détenues par des Blancs trois décennies après la fin de l'apartheid. Ces blancs qui représentent 8% détiennent 72% des terres.

Vague et contradictoire

Il s'agit d'un héritage d'une politique d'expropriation des terres de la population noire qui a perduré pendant l'apartheid et la période coloniale qui l'a précédé.

« La DA a déposé des documents auprès de la Haute Cour pour contester la loi sur l'expropriation récemment signée, car cette loi est inconstitutionnelle, tant sur le fond que sur la forme », a déclaré l'Alliance démocratique (DA), le seul parti d'Afrique du Sud dirigé par des Blancs, dans un communiqué.

« La loi est vague et contradictoire dans plusieurs de ses dispositions », a ajouté l'Alliance démocratique (DA), un parti proche des entreprises.

Le Congrès national africain de Ramaphosa n'a pas réussi à obtenir suffisamment de voix lors des élections de mai dernier pour gouverner seul, une première depuis que le parti a pris le pouvoir en 1994 et mis fin à des décennies de régime d'apartheid dominé par la minorité blanche.

Une coalition malaisée

Il a été contraint de former une coalition difficile avec l'ancien parti d'opposition DA, qui dirige six ministères, et huit autres partis.

La nouvelle loi autorise le gouvernement, pour des raisons d'intérêt public, à décider d'expropriations sans indemnisation, mais uniquement dans certaines circonstances exceptionnelles où cela serait « juste et équitable ».

Elle remplace une loi de 1975 datant de l'apartheid pour l'aligner sur la constitution post-apartheid. Elle a alimenté les craintes d'un scénario similaire à celui du Zimbabwe dans les années 2000, lorsque des milliers de fermiers blancs ont été dépouillés de leurs terres.

L'Afrique du Sud a condamné samedi une « campagne de désinformation » après que Trump a affirmé que la loi « permettrait au gouvernement sud-africain de saisir les propriétés agricoles de la minorité ethnique des Afrikaners sans compensation ».