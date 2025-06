Par Abdulwasiu Hassan

Imaginez la routine d'une autoroute très fréquentée soudainement perturbée par le bruit inquiétant d'un camion-citerne qui se renverse.

Le véhicule, transportant 45 000 litres d'essence, dérape sur le bitume, faisant jaillir des étincelles tandis que le métal s'écrase sur la route.

Des dizaines de passants se précipitent immédiatement sur les lieux, désireux de collecter le carburant qui s'écoule du camion-citerne.

En quelques instants, une explosion assourdissante projette dans le ciel des flammes et d'épais panaches de fumée noire. La chaleur intense rayonne vers l'extérieur, brûlant tout sur son passage.

Le Nigérian Magaji Saidu sait exactement à quoi ressemble cette scène. Il peut sentir la détresse traverser ses nerfs lorsqu'il se souvient de la catastrophe qui s'est déroulée devant lui vers 23 heures le 15 octobre de l'année dernière.

"Voir ses proches enveloppés dans les flammes et appeler à l'aide alors qu'on se tenait à distance, c'est aussi douloureux que d'être en plein milieu", raconte Magaji à TRT Afrika à propos de l'explosion du camion-citerne à Majiya, dans l'État de Jigawa.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent une foule autour du camion-citerne, utilisant des seaux et des bidons pour puiser du carburant.

Magaji se souvient d'avoir été surpris par le bruit de l'explosion et de s'être précipité de chez lui pour voir plusieurs proches et amis pris dans un incendie.

L'incendie a fait plus de 200 morts et des dizaines de blessés.

Des mois après l'accident, Magaji sent son cœur s'emballer chaque fois qu'il entend quoi que ce soit qui ressemble au bruit de l'autoroute qui a culminé dans les horreurs de cette nuit-là.

Des catastrophes récurrentes

Les explosions de camion-citerne déclenchées par des accidents de la route sont signalées à une fréquence préoccupante.

En septembre 2024, un camion-citerne est entré en collision avec un camion transportant des passagers et du bétail dans l'État du Niger, tuant 59 personnes.

Le 18 janvier 2025, une nouvelle tragédie a frappé l'État du Niger : une centaine de personnes ont perdu la vie dans l'explosion d'un camion-citerne renversé transportant 60 000 litres de carburant.

Une semaine plus tard, l'État d'Enugu, dans le sud-est du Nigeria, déplorait plus de 20 morts dans un accident impliquant un camion-citerne chargé de carburant qui a quitté la route et s'est embrasé.

Plus de 300 personnes ont été tuées dans des accidents de camion citerne au cours des derniers mois.

L'analyse des données effectuée par le journal turc Anadolu Ajansı évalue le nombre de personnes tuées dans des accidents de camion citerne depuis 2009 à 1 896 dans 172 accidents de camions citernes, sans compter la vingtaine de morts dans l'État d'Enugu.

Questions sans réponse

La récurrence des explosions de camion citerne et plus de 2 000 décès au cours des 16 dernières années ont soulevé la question des lacunes en matière de sécurité.

"Plusieurs facteurs sont à l'origine des renversements récurrents de camions qui entraînent des fuites de carburant", explique à TRT Afrika George Ene-Ita, directeur des affaires publiques de l'Autorité de régulation du secteur pétrolier nigérian (Nigerian Midstream and Downstream Petroleum Regulatory Authority - NMDPRA).

L'agence, qui supervise le transport des produits pétroliers au Nigeria, cite la conduite imprudente et l'ignorance des règles de sécurité routière, le mauvais état de certaines de nos routes ainsi que l'état délabré de certains camions citernes comme les principales causes de ces accidents.

Après presque chaque accident de ce type, le conseil habituel des autorités est de faire preuve de prudence.

"Chaque fois qu'un camion citerne se renverse, les communautés doivent immédiatement prendre leurs responsabilités et appeler les agences de sécurité telles que les pompiers, le Corps fédéral de sécurité routière, la police ou les autorités locales", précise M. Ene-Ita.

"Elles doivent également prendre la responsabilité de boucler les environs du lieu de l'accident afin d'empêcher les gens d'essayer de récupérer le carburant renversé".

Réseau de pipelines

Alors que le premier producteur de pétrole d'Afrique continue d'améliorer ses capacités de raffinage, les experts préconisent également de se concentrer sur des moyens alternatifs de transport de carburant à travers le pays en tirant parti de son réseau d'oléoducs et de gazoducs.

Le Nigeria compte au moins 5 000 km de pipelines utilisés pour transporter les produits pétroliers à travers le pays.

"Malheureusement, beaucoup de nos pipelines ont été vandalisés par des personnes sans scrupules et des éléments extrémistes", déplore Ene-Ita.

L'année dernière, Mele Kyari, directeur général de la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), a déclaré que la société remplacerait l'ensemble de son réseau d'oléoducs dans un délai de trois ans.

"Les oléoducs sont le moyen le plus rentable de transporter les produits pétroliers", a indiqué Kyari.

"C'est pourquoi notre réseau NNPC relie presque toutes les zones géopolitiques, avec 27 stations et plus de 5 000 km d'oléoducs. Cependant, nombre d'entre eux approchent de la fin de leur durée de vie utile et doivent être remplacés".

Alors que les Nigérians attendent le remplacement des oléoducs, les experts estiment que le gouvernement devrait améliorer les autres moyens de transport afin d'éviter les accidents de camions citernes.

Ene-Ita espère que les efforts du gouvernement nigérian pour investir dans la réhabilitation et la reconstruction des routes, le développement des chemins de fer et la campagne de sensibilisation de l'agence de sécurité routière auprès des chauffeurs de camions feront des accidents une chose du passé.

La NMDPRA va intensifier ses campagnes de sensibilisation à la sécurité afin que les gens prennent conscience du grave danger qu'il y a à essayer de récupérer du carburant dans des camion-citerne tombés à terre.

"Nous devrons également revoir nos lignes directrices et voir comment nous pouvons amener ces sociétés de commercialisation à adopter une approche plus pratique vis-à-vis de leurs logisticiens et de leurs transporteurs", poursuit Ene-Ita.

Ceux qui, comme Magaji, ont été directement ou indirectement touchés par les explosions de camion-citerne espèrent que les efforts déployés par les autorités rendront le transport pétrolier plus sûr pour tous.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp