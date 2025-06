La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a demandé à la Turquie d'accroître son soutien aux pays de la région dans leurs efforts pour relever les défis sécuritaires.

Le président de la Commission de la CEDEAO, Omar Touray, a lancé cet appel lorsque l'ambassadeur turc sortant au Nigeria, Hidayet Bayraktar, lui a rendu une visite d'adieu au siège de la Commission à Abuja, mardi, rapporte l'Agence de presse du Nigeria.

Touray a salué le rôle de la Turquie en Afrique et sur la scène internationale, l'exhortant à poursuivre son soutien à la lutte contre les groupes terroristes et à garantir la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest.

« La Turquie est un partenaire majeur de l'Afrique et un partenaire privilégié de la CEDEAO. Son leadership est salué et apprécié sur tout le continent africain », a déclaré Touray.

« Le défi majeur de la CEDEAO est l'insécurité, et aucun de ses États membres ne peut y faire face seul », a-t-il ajouté.

Pour sa part, l'ambassadeur turc sortant, Hidayet Bayraktar, a réitéré l'engagement de la Turquie à renforcer son soutien dans la lutte contre les défis de l'extrémisme violent et du terrorisme, ainsi que dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région.

Au fil des ans, la Turquie et de nombreux pays africains ont renforcé leurs liens militaires, économiques et culturels, Ankara devenant de plus en plus une alternative aux puissances occidentales sur le continent.

Plusieurs pays africains ont acquis des équipements militaires, notamment des drones, auprès de la Turquie afin de renforcer leurs capacités.