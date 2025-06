Par Talha Yavuz

Donald Trump n'a jamais hésité à utiliser les tarifs douaniers comme arme politique, et son second mandat ne semble pas différent.

Dès le premier jour de son retour au pouvoir, il a réaffirmé sa fermeté en menaçant d'imposer des droits de douane de 100 % à tout pays des BRICS qui poursuivrait ses efforts de dédollarisation.

Trump 2.0 a déjà commencé à annoncer les tarifs douaniers à venir : 25 % sur le Mexique, 25 % sur le Canada et 10 % sur la Chine, et a promis que d'autres allaient suivre.

Alors qu'il se prépare à une nouvelle guerre commerciale, Washington peut-il se permettre une confrontation économique avec un bloc représentant près de la moitié de la population mondiale ? Et si Trump va jusqu'au bout, comment les nations BRICS se comporteront-elles sous la pression ?

Le dollar comme monnaie de réserve

Pendant des décennies, le dollar américain a servi d'épine dorsale au commerce mondial, une domination renforcée par le système de Bretton Woods et l'influence économique des États-Unis.

Au cours du XXe siècle, la livre sterling a joué ce rôle. Toutefois, après la Seconde Guerre mondiale, la récession économique et les dettes de guerre de la Grande-Bretagne ont fait du dollar américain la principale monnaie de réserve mondiale.

Washington n'a pas hésité à utiliser ce pouvoir comme outil géopolitique.

La Russie l'a appris à ses dépens lorsque, à la suite de son invasion de l'Ukraine, les États-Unis ont gelé des centaines de milliards d'actifs russes, imposé des sanctions et retiré Moscou du réseau financier mondial.

De même, lors de la crise Brunson, la Turquie a dû faire face à des pressions économiques, ce qui montre bien que Washington utilise les mécanismes financiers comme moyen de pression contre ses rivaux géopolitiques.

Des outils tels que les sanctions, les droits de douane, le système SWIFT et l'hégémonie du dollar peuvent être utilisés à tout moment par les États-Unis.

Outre les incidents spécifiques au bloc des BRICS, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a servi de signal d'alarme pour de nombreux pays, leur rappelant leur dépendance à l'égard du dollar.

Ces dernières années, plusieurs pays ont pris des mesures pour réduire leur dépendance à l'égard du dollar américain.

Ainsi, la Chine et le Brésil effectuent désormais leurs transactions dans leurs monnaies locales, sans passer par le dollar. L'Inde et la Malaisie ont signé un accord visant à augmenter les transactions transfrontalières en roupies.

La Banque d'Indonésie (BI) a réduit sa dépendance à l'égard du dollar américain en établissant un partenariat avec la Banque de réserve de l'Inde (RBI). Les deux banques centrales ont convenu de promouvoir l'utilisation des monnaies locales dans les transactions.

Même la France, alliée de longue date des États-Unis, a réglé ses transactions énergétiques en yuans. En outre, la Corée du Sud et l'Indonésie ont récemment signé un accord visant à faciliter les échanges directs entre le won et la roupie.

En outre, la Russie et la Chine contournent déjà le dollar depuis des années.

Depuis 2019, Moscou et Ankara ont conclu un accord visant à renforcer l'utilisation des monnaies locales dans leurs échanges bilatéraux.

Club économique ou contrepoids géopolitique ?

Avec ses membres qui représentent près de 30 % du PIB mondial et un tiers de la production mondiale de pétrole, les BRICS sont de plus en plus considérés comme un contrepoids aux institutions dirigées par l'Occident.

Initialement formé en 2006 sous le nom de BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine), le bloc s'est élargi en 2010 avec l'inclusion de l'Afrique du Sud, puis de l'Iran, des Émirats arabes unis, de l'Égypte, de l'Éthiopie et de l'Indonésie.

La Turquie s'est également intéressée à l'alliance et s'est vu offrir le statut de « pays partenaire », tout comme l'Algérie, la Biélorussie, la Bolivie, Cuba, l'Indonésie, le Kazakhstan, la Malaisie, le Nigeria, la Thaïlande, l'Ouganda, l'Ouzbékistan et le Viêt Nam.

En 2014, les BRICS ont lancé la Nouvelle banque de développement pour financer des projets d'infrastructure, et des discussions ont fait surface au sujet d'une monnaie commerciale commune, bien qu'aucune mesure concrète n'ait encore été prise.

Les BRICS sont considérés par beaucoup comme une alternative potentielle aux institutions dirigées par le G7.

Pourtant, malgré ses ambitions, les BRICS sont confrontés à un test crucial : Comment réagira-t-il aux menaces tarifaires agressives de Trump ?

La Russie, largement coupée des marchés américains en raison des sanctions, pourrait ne pas être affectée.

La Chine, bien qu'elle ait tiré les leçons des guerres commerciales du premier mandat de Trump, est plus indépendante qu'auparavant. Elle semble toutefois rester la plus vulnérable aux politiques commerciales agressives de Trump au sein du bloc.

Les États-Unis sont de loin le premier partenaire commercial de la Chine. Le commerce bilatéral entre les deux pays s'élevait à 574 milliards de dollars en 2023, dont 279 milliards en faveur de la Chine.

Une part importante des exportations chinoises est constituée de téléphones, d'accessoires informatiques, d'appareils électriques, de chaussures, d'ustensiles de cuisine et d'équipements industriels.

L'Inde pourrait elle aussi subir des répercussions importantes, car le déficit commercial avoisinait les 43 milliards de dollars en faveur de l'Inde, alors que le volume total des échanges s'élevait à 124 milliards de dollars en 2023.

Une part importante des exportations indiennes est constituée de perles, de pierres précieuses et de métaux, d'équipements électriques et électroniques, de produits pharmaceutiques et de combustibles minéraux.

Cela dit, les tarifs douaniers de Trump déclencheront des représailles qui pourraient faire grimper les prix pour les consommateurs américains.

Un moment décisif

Même sans l'intervention des États-Unis, une monnaie des BRICS a peu de chances de s'imposer.

Une monnaie de réserve mondiale a besoin d'une base stable, tout comme l'anglais est devenu la langue mondiale alors que l'espéranto est tombé dans l'oubli.

Le droit de tirage spécial (DTS) du FMI, une monnaie synthétique basée sur un panier de devises majeures, n'a pas réussi à être largement adopté précisément parce qu'il n'y a pas d'émetteur unique et fiable.

Si une unité BRICS devait concurrencer le dollar, les États membres devraient abandonner leurs monnaies nationales et former une union monétaire sous l'égide d'une banque centrale unifiée - un défi politique et économique d'une ampleur considérable.

D'ores et déjà, les pays des BRICS ne discutent pas de la création d'une monnaie commune, selon les déclarations du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, à la fin du mois de janvier.

"Les BRICS se concentrent plutôt sur le développement de nouvelles plateformes d'investissement communes pour faciliter les investissements mutuels et les projets dans les pays tiers", a-t-il ajouté.

L'obstacle fondamental est que les économies des BRICS sont trop disparates pour qu'une telle union puisse fonctionner efficacement.

Les blocs monétaires performants, comme la zone euro, sont généralement constitués d'économies étroitement intégrées ayant des cycles économiques similaires, des liens commerciaux étroits et des marchés du travail relativement fluides.

Les BRICS, en revanche, se composent d'économies aussi différentes que la Chine et l'Afrique du Sud, l'Inde et la Russie, chacune ayant des politiques monétaires, des structures économiques et des priorités politiques distinctes.

Dans un tel contexte, une monnaie commune pourrait créer de graves déséquilibres, une économie connaissant une surchauffe tandis qu'une autre entrerait en récession, sans qu'il soit possible d'ajuster les taux d'intérêt ou les taux de change de manière indépendante.

En l'absence de mécanismes alternatifs solides - tels que la mobilité transfrontalière de la main-d'œuvre ou un cadre politique solide - ces disparités conduiraient à la discorde plutôt qu'à la stabilité.

Trump peut considérer les BRICS comme un défi à l'hégémonie du dollar, mais les contradictions internes du bloc constituent son plus grand obstacle.

Les nations BRICS+ sont réparties sur quatre continents, parlent des langues différentes et ont souvent des frontières historiquement conflictuelles, comme en témoigne l'impasse militaire entre la Chine et l'Inde.

Leurs économies suivent des cycles économiques divergents - la hausse des prix de l'énergie profite aux exportateurs de pétrole comme la Russie et le Brésil, mais pèse sur les importateurs comme la Chine et l'Inde - ce qui rend une politique monétaire unifiée impraticable et réduit la probabilité d'une monnaie viable pour les BRICS.

L'ultimatum de Trump est plus qu'un différend commercial, c'est un test décisif pour l'unité des BRICS.

S'ils tiennent bon, les BRICS pourraient en ressortir plus forts, accélérant leurs efforts pour mettre en place des mécanismes financiers susceptibles de contourner la domination de l'Occident.

S'il est peu probable que le dollar américain soit détrôné du jour au lendemain, l'approche hostile de Trump pourrait accélérer les efforts des nations des BRICS pour développer des systèmes financiers alternatifs en vue de la dé-dollarisation.

L'auteur, Talha Yavuz, ancien correspondant de l'agence Anadolu à Kiev, est actuellement affilié au département de planification de l'actualité mondiale de l'AA. Yavuz écrit sur la Russie, l'Ukraine et l'Eurasie.

Avertissement : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.