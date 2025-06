Une maladie inconnue a fait plus de 50 victimes dans le territoire de Bansakusu, dans la province occidentale de l'Equateur, en République démocratique du Congo.

Environ 2 000 personnes ont fui Bomate, qui se trouve à 25 kilomètres de Basankusu, l'épicentre de l'épidémie, a rapporté Radio Okapi mercredi, citant un communiqué de presse publié par le sénateur Jean-Paul Boketsu Bofili de la province de l'Équateur.

Selon Bofili, les symptômes de la maladie non identifiée comprennent une fièvre hémorragique, des maux de tête et des douleurs articulaires ou lombaires.

Tragédie sanitaire et humanitaire

"À ce jour, plus de 36 décès ont été signalés par la zone de santé de Basankusu en une semaine, c'est-à-dire entre le 3 et le 9 février, et plus de 50 décès ont été enregistrés depuis l'apparition de la maladie quelques semaines plus tôt dans cette localité, qui ne compte qu'environ 5 000 habitants", a déclaré le sénateur.

Exhortant le public à suivre les mesures sanitaires, il a souligné qu'il s'agit d'une "grave tragédie sanitaire et humanitaire, qui dépasse les capacités des autorités administratives locales et du système de santé", les laissant surchargées et en sous-effectif.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp