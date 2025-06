Le milieu de terrain franco-malien, Abdoulaye Doucouré expulsé lors du derby Everton-Liverpool mercredi soir (2-2), a été victime de nombreux messages racistes sur ses réseaux sociaux. Malgré leur rivalité sur le terrain, les deux clubs ont uni leurs voix pour condamner ce harcèlement.

Les deux clubs de la Premier League, Liverpool et Everton ont tous deux condamné les insultes racistes proférées par leurs supporters lors du derby de la Merseyside, mercredi.

"De tels abus sont répréhensibles et ne seront pas, et ne devraient pas être, tolérés. Les deux clubs collaboreront avec la police du Merseyside, qui mène une enquête afin d'identifier les personnes responsables. Nous encourageons également les personnes qui sont témoins ou victimes d'abus en ligne à les signaler et à les mettre en évidence sur les plateformes de médias sociaux sur lesquelles ils apparaissent", déclare un communiqué commun publié par les deux clubs jeudi.

Bannir les auteurs

"Nous devons tous, y compris les plateformes de réseaux sociaux, adopter une position de tolérance zéro. Les plateformes doivent rendre des comptes et prendre des mesures pour bannir les auteurs de tels abus. Le racisme et la haine n'ont pas leur place sur internet, dans nos stades ou dans nos communautés", ajoute le communiqué.

Le milieu de terrain d'Everton, Doucouré, s'est retrouvé au centre d'une controverse après avoir célébré le but égalisateur d'Everton à la 98e minute du derby devant les supporters de Liverpool en déplacement.

Cette célébration a donné lieu à une vive altercation avec Curtis Jones après le match.

Bagarre générale

L'incident a dégénéré en bagarre générale, les coéquipiers des deux équipes se mêlant à la mêlée. L'arbitre Michael Oliver a réagi en distribuant des cartons rouges directs à Doucoure et à Jones.

Après le match, Doucouré a été victime d'insultes racistes, soulignant le problème persistant de la discrimination dans le football.

Pendant ce temps, deux équipes ont partagé les points après un match nul 2-2 mercredi soir.

