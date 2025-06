Un procès historique opposant la multinationale pétrolière Shell à des communautés nigérianes victimes de pollution s’est ouvert ce jeudi à la Haute Cour de Londres, ont rapporté des médias africains.

L’affaire met en lumière les conséquences environnementales et humaines de l’exploitation pétrolière dans le delta du Niger, précise Africanews.

Les communautés de Bille et d’Ogale, établies dans cette région riche en pétrole, accusent Shell d’être responsable de centaines de fuites d’hydrocarbures ayant gravement pollué leurs terres et leurs eaux, rapporte le même média.

Négligeance

Selon elles, cette contamination prive des milliers de personnes d’un accès à l’eau potable et menace des moyens de subsistance essentiels comme la pêche et l’agriculture.

Leurs avocats dénoncent la négligence de la multinationale, qui n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour prévenir ces fuites et assurer un nettoyage efficace des sites touchés.

"L’environnement est détruit et les habitants en paient le prix", affirment-ils, indique encore Africanews.

Shell pointe des sabotages

De son côté, Shell réfute toute responsabilité directe et attribue la majeure partie de la pollution à des actes criminels. L’entreprise met en cause des sabotages, des vols de pétrole et des opérations de raffinage illégal, qui, selon elle, seraient les véritables causes des déversements. Elle assure que sa filiale régionale s’engage à nettoyer tous les sites affectés, quelle qu’en soit l’origine, rapporte la même source.

Ce procès, qui mobilise les avocats de 13 000 Nigérians, pourrait marquer un tournant historique.

Les plaignants accusent Shell d’avoir "échoué à prendre des mesures élémentaires" pour empêcher cette catastrophe environnementale.

Si la justice britannique leur donne raison, ce serait une première : une multinationale condamnée pour pollution environnementale et violation des droits humains. L’issue de cette affaire sera scrutée de près, non seulement par les défenseurs de l’environnement, mais aussi par l’industrie pétrolière mondiale, souligne Africanews.

