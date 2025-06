La Turquie aidera à former le personnel de sécurité zambien à lutter dans un certain nombre de domaines critiques, a déclaré l'ambassadeur de Turquie dans le pays d'Afrique australe.

"L'ambassadeur de Turquie en Zambie, Huseyin Dicle, a exprimé l'engagement de son pays à aider à former le personnel de sécurité zambien dans la lutte contre divers crimes, dont le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la cybercriminalité, selon des déclarations publiées par l'ambassade de Turquie à Lusaka et par la Zambie, vendredi, après que Dicle a rencontré Jack Mwiimbu, le ministre zambien de l'Intérieur et de la Sécurité intérieure.

Dicle a affirmé que de nombreuses entreprises turques sont prêtes à venir s'installer en Zambie, car le pays est pacifique et dispose d'une sécurité intérieure, ce qui le rend propice aux investissements, a ajouté un communiqué du ministère de l'intérieur et de la Sécurité intérieure.

De nombreuses entreprises turques sont désireuses d'investir dans de nombreux domaines de l'économie zambienne grâce à l'environnement de sécurité pacifique qui est idéal pour les investissements, a indiqué Huseyin Barbaros Dicle.

Se félicitant des liens de longue date entre la Turquie et la Zambie, Mwiimbu a assuré à Dicle que la Zambie était ouverte au développement et a invité les entreprises turques à investir dans le pays, en particulier dans le secteur du textile.

"Les investissements étrangers dans le pays se traduiront par une augmentation des impôts versés au gouvernement, ce qui favorisera le développement économique et créera ainsi de la richesse pour le pays", ajoute le communiqué.

Mwiimbu a réaffirmé l'engagement du gouvernement à l'égard des questions liées à la sécurité nationale et s'est félicité de l'aide apportée sous forme de formation et d'équipement.

Dicle était accompagné d'Ali Ihsa Ergul, conseiller de l'ambassade pour la coopération en matière de sécurité et les affaires intérieures, et de Betul Akbal, deuxième secrétaire de l'ambassade.

