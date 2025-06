Par Ata Şahit

Dès son retour à la Maison Blanche pour un second mandat, Donald Trump a mis l'Iran en garde.

Au cours de la première semaine de février, le président américain a signé un décret présidentiel rétablissant la politique de pression maximale sur l'Iran, déclarant que même s'il n'était pas satisfait de la décision, il n'avait pas d'autre choix que d'adopter une position ferme.

Quelques jours plus tard, Trump a affirmé qu'un Iran "effrayé" était prêt à conclure un accord avec les États-Unis sur le programme nucléaire de la nation à majorité chiite.

Le point discutable de cette affirmation est qu'il préférerait également un accord plutôt qu'Israël mette à exécution sa menace d'attaquer les installations nucléaires iraniennes. "Je préférerais de loin un accord qui ne leur ferait pas de mal".

Depuis l'entrée en fonction de Trump, les responsables iraniens n'ont cessé d'exprimer leur soutien au dialogue et leur volonté d'engager des négociations avec la nouvelle administration.

Le 14 janvier, le président iranien Masoud Pezeshkian a réaffirmé cette position dans une interview accordée à la chaîne NBC, soulignant l'ouverture de l'Iran aux pourparlers.

Toutefois, toute possibilité de dialogue semble avoir été définitivement écartée à la suite d'une déclaration du Guide suprême iranien, Ali Khamenei, le 7 février.

S'adressant aux membres de l'armée iranienne, Khamenei a déclaré qu'engager des négociations avec les États-Unis n'était ni prudent ni honorable, rejetant sans équivoque la perspective de pourparlers entre les deux pays.

Certains analystes ont interprété l'approbation par Trump, en janvier, de la vente de 4 700 bombes MK-84 supplémentaires à Israël comme faisant partie d'une stratégie plus large à l'égard de l'Iran.

D'où la question suivante : Comment les relations entre l'Iran et les États-Unis évolueront-elles sous Trump, et quelle est l'importance de la menace que représentent les capacités nucléaires potentielles de l'Iran ?

Le premier mandat de Trump et l'Iran

La réélection de Donald Trump marque un tournant décisif pour l'Iran. Dès sa première présidence, la politique de pression maximale de Trump avait entraîné d'importants défis économiques, politiques et militaires pour Téhéran.

C'est au cours de la première administration Trump que certains événements sismiques - tels que le retrait des États-Unis de l'accord nucléaire, la réimposition de sanctions économiques et l'assassinat du commandant de la Force Quds, Qassem Soleimani - ont intensifié la pression sur l'Iran.

Avec la réélection de Trump, les dirigeants iraniens s'inquiètent de la perspective d'une nouvelle escalade des politiques précédentes.

Les récents développements dans la région indiquent que les capacités de dissuasion de l'Iran ont atteint un niveau critique.

Une analyse de la doctrine de sécurité et de défense nationale de l'Iran révèle qu'elle repose sur trois piliers stratégiques principaux : l'établissement d'une ligne de défense avancée par l'intermédiaire d'acteurs non étatiques dans le cadre de la Force Qods, un vaste programme de missiles et des efforts visant à atteindre le statut de seuil nucléaire.

Toutefois, les attaques israéliennes de 2023 et 2024 ont considérablement affaibli ces piliers. En effet, l'élimination des dirigeants du Hezbollah, la destruction de ses structures de commandement et les frappes aériennes israéliennes réussies contre le territoire iranien ont compliqué la capacité de l'Iran à utiliser ces éléments comme moyen de dissuasion efficace.

En outre, bien que le programme de missiles de l'Iran reste impressionnant en termes de variété et de quantité, son efficacité s'est avérée limitée lors des attaques d'avril et d'octobre 2024. La majorité des missiles iraniens ont manqué leur cible ou se sont révélés inefficaces.

Les frappes israéliennes du 26 octobre ont gravement endommagé les installations de production de moteurs de missiles et les capacités de production de combustible solide de l'Iran.

En particulier, les frappes sur le complexe de missiles de Shahroud ont considérablement limité la capacité de l'Iran à développer des missiles à longue portée. À la suite de ces frappes, les systèmes de défense aérienne les plus avancés de l'Iran (S-300 PMU2) ont été rendus inopérants.

Les systèmes restants sont limités à la fois en termes de portée et de capacité, ce qui accroît la vulnérabilité de l'Iran aux attaques extérieures. Ces vulnérabilités ont incité Téhéran à reconsidérer l'option de développer des armes nucléaires.

Si l'Iran est capable de produire de l'uranium de qualité militaire en une semaine, l'intégration d'une tête nucléaire dans un système de missiles est considérée comme un processus de longue haleine.

Le programme nucléaire iranien et les inquiétudes croissantes

Les menaces de Donald Trump et les tensions persistantes autour du programme nucléaire iranien représentent un moment critique pour le pays.

Plutôt que de se lancer dans la production d'armes nucléaires, Téhéran pourrait adopter une mesure plus prudente mais efficace en annonçant son intention de se retirer du traité de non-prolifération nucléaire (TNP).

Une telle démarche soulignerait le sérieux de l'Iran tout en cherchant à obtenir davantage de concessions à la table des négociations.

Un exemple notable est celui de la Corée du Nord qui, en 1993, a utilisé une stratégie similaire en annonçant son intention de se retirer du traité, puis en suspendant sa décision avant de finalement la mettre à exécution.

La menace de l'Iran de se retirer du TNP pourrait être perçue par la communauté internationale comme un passage à la production d'armes nucléaires. Cela pourrait à son tour provoquer une escalade des tensions régionales et encourager Israël à déployer des bombes de type "bunker-buster" fabriquées aux États-Unis contre les installations nucléaires iraniennes.

Le programme clandestin d'armement nucléaire de l'Iran, connu sous le nom de plan Amad, visait à produire cinq armes nucléaires entre 1999 et 2003.

Dans le cadre de ce plan, quatre ogives pour des missiles balistiques Shahab-3 et une bombe pour un essai souterrain ont été mises au point.

Selon les archives nucléaires iraniennes saisies par Israël en 2018, l'Iran a réalisé des progrès significatifs dans des technologies essentielles, notamment la conception d'ogives nucléaires, les initiateurs de neutrons et les systèmes de focalisation de la détonation. Ces informations sont considérées comme un facteur contribuant à l'augmentation de la capacité de l'Iran à produire des armes nucléaires.

Il existe d'importantes similitudes entre la première bombe nucléaire chinoise (nom de code 596) et les premières conceptions iraniennes. Les conclusions indiquent que l'Iran se rapproche du statut d'État du seuil nucléaire.

Par conséquent, la politique nucléaire de Trump à l'égard de l'Iran est une question cruciale, tant du point de vue des différentes perspectives au sein de son administration que du point de vue du contexte international plus large.

Comment le processus peut-il évoluer ?

Le programme nucléaire iranien reste une préoccupation prioritaire pour l'Europe et les États-Unis.

Avec l'expiration des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) en octobre 2025, l'Occident dirigé par les États-Unis risque de perdre l'un de ses outils diplomatiques les plus puissants.

Dans ce contexte, l'Europe prévoit de tirer parti des vulnérabilités de l'Iran et des contraintes de temps pour lancer un processus de diplomatie nucléaire efficace.

En effet, la déclaration des E3 - France, Allemagne et Royaume-Uni - selon laquelle ils sont prêts à utiliser tous les outils diplomatiques contre l'Iran indique que la patience s'amenuise.

Simultanément, les déclarations de l'Iran suggérant qu'il pourrait réévaluer ses capacités techniques et ses intentions politiques ont suscité des inquiétudes au sein de la communauté internationale.

Les États-Unis pourraient intensifier la pression en renforçant l'application des sanctions secondaires sur l'économie iranienne.

Dans un premier temps, Trump a imposé des sanctions à un réseau international clé impliqué dans la vente de pétrole iranien, ce qui a porté un coup important aux exportations de pétrole de l'Iran.

L'élargissement des sanctions aux principaux acheteurs de pétrole iranien, en particulier la Chine, pourrait exacerber les vulnérabilités économiques de l'Iran.

En d'autres termes, les États-Unis et l'Europe pourraient profiter de cette occasion pour intensifier la pression sur l'Iran tout en présentant des solutions diplomatiques claires.

En Iran, contrairement à la rhétorique de Khamenei, il semble qu'une grande partie des dirigeants et de la population soit généralement favorable à des négociations avec les États-Unis.

Récemment, le Centre d'études du monde islamique, aligné sur le Guide suprême Khamenei, a mené une enquête sur les négociations entre l'Iran et les États-Unis dans le cadre de son rôle consultatif en matière de politique étrangère.

L'étude a porté sur 119 universitaires, cadres supérieurs et fonctionnaires actuels et anciens. Les résultats ont révélé que 86,5 % des personnes interrogées soutenaient les négociations directes entre l'Iran et l'administration Trump, tandis que seulement 5,8 % s'opposaient à la proposition. Par ailleurs, 7,5 % des personnes interrogées ont indiqué que les négociations seraient conditionnelles.

Dans le contexte de la belligérance de Trump contre l'Iran, le risque qu'Israël attaque les installations nucléaires iraniennes s'est multiplié.

La manière dont Téhéran décidera de naviguer dans les eaux troubles de l'incertitude déterminera l'avenir des relations entre les États-Unis et l'Iran. Et, peut-être, de cette région instable.

Ata Şahit est producteur exécutif pour TRT.

