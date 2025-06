Par Abdulwasiu Hassan

Le centre de convention ultramoderne WOW d'Istanbul bourdonnait d'optimisme lorsque les chefs d'entreprise africains et les fabricants turcs s'y sont rassemblés les 12 et 13 février lors du Forum Forum des industries de la coopération mondiale (WCI Forum).

L'événement, qui avait pour thème "Une coopération forte avec l'Afrique, un avenir durable", reflétait le principe directeur des relations entre la Turquie et le deuxième plus grand continent du monde, à savoir un engagement en faveur d'une croissance mutuelle et d'un partenariat fondé sur des objectifs de développement communs.

Les délégations gouvernementales de Turquie et des nations africaines ont joué le rôle de facilitateurs dans le cadre des discussions entre les fabricants et les chefs d'entreprise sur les moyens d'intensifier une coopération mutuellement bénéfique.

Augmentation du volume des échanges

Le vice-ministre turc du Commerce, Sezai Uçarmak, a mis en perspective les ambitions de son pays en comparant le bond en avant des échanges commerciaux avec le continent - passés de 5 milliards de dollars US il y a vingt ans à 37 milliards de dollars US au dernier décompte - avec le potentiel d'une croissance encore plus spectaculaire.

"Ce chiffre n'est pas élevé étant donné que nous parlons d'un pays leader dans sa région comme la Turquie et d'un continent comme l'Afrique, qui a la deuxième plus grande géographie et taille de population au monde", a-t-il déclaré, laissant espérer une augmentation des échanges entre la Turquie et les pays africains à l'avenir.

Le forum a présenté des produits fabriqués en Turquie, des technologies de pointe et divers fournisseurs de services, permettant aux entrepreneurs africains d'explorer les matériaux et les composants qui pourraient les aider à développer leurs activités par le biais d'accords de coopération.

Prêt pour la coopération

Alors que les fabricants s'engageaient avec des partenaires commerciaux africains potentiels, favorisant les discussions visant à conclure des accords commerciaux, l'importance du forum WCI en tant que catalyseur dans le processus en cours est apparue clairement.

Les participants à l'événement de deux jours - des fonctionnaires gouvernementaux aux entrepreneurs - ont exprimé leur confiance dans le fait que le forum renforcerait la relation symbiotique entre la Turquie et les pays africains.

Souleymane Touré, ministre du district autonome du Zanzan en Côte d'Ivoire, estime que la poursuite de la coopération avec la Turquie est exactement ce dont le continent a besoin pour réaliser son potentiel.

"L'Afrique abrite la population la plus jeune du monde. Ses 30,37 millions de km2 constituent un réservoir de matières premières. Le continent reste ouvert aux partenariats gagnant-gagnant et au respect mutuel des traditions culturelles et des réalités politiques", a déclaré Touré.

"Nous pensons que la Turquie, avec ses compétences et sa technologie de pointe, pourrait nous aider à stimuler notre croissance et à aller plus vite en sautant des étapes pour atteindre nos objectifs de développement", a-t-il ajouté.

La ministre soudanaise de l'Investissement et de la Coopération internationale, Ahlam Medeni Mehdi Sabil, a attiré l'attention sur les possibilités d'investissement du Soudan dans l'agriculture et l'industrie.

"Nous pouvons contribuer aux stratégies de la Turquie en matière d'agriculture et de sécurité alimentaire grâce à nos vastes zones agricoles et à nos ressources naturelles", a-t-elle indiqué.

Stimulation de l'esprit d'entreprise

Au-delà des intérêts nationaux, c'est la poursuite d'activités commerciales individuelles qui a motivé de nombreux participants à l'événement.

Moubinou Ademola Gafari, un homme d'affaires de la République du Bénin, a déclaré qu'il était à la recherche de partenariats dans divers secteurs.

"Je suis venu à Istanbul pour trouver de bons partenariats commerciaux, des marchés florissants et des opportunités dans les domaines où je suis actif", a-t-il dit à TRT Afrika.

"Je suis ici avec mes collègues pour trouver des produits qui pourraient être rentables dans divers secteurs du Bénin. Je me concentre sur le secteur du textile tandis que mes collègues sont actifs dans d'autres secteurs tels que l'automobile, la construction et les travaux publics", a expliqué l'homme d'affaires béninois.

Armand Yandoka, de la République centrafricaine, un habitué du forum WIC, a partagé son expérience.

"Je sais que ce forum offre de grandes opportunités d'affaires aux Africains. À chaque voyage, j'ai amené avec moi de nouveaux collègues et associés", a-t-il fait savoir.

"L'année dernière, j'ai signé un contrat dans l'industrie du câble. Cette fois, je cherche des outils et des technologies pour l'industrie de la construction. Je prévois de revenir lors de la prochaine édition pour découvrir les produits de beauté".

Les organisateurs du 12e forum WCI ont cherché à faciliter l'engagement direct entre les producteurs et les acheteurs, en éliminant les intermédiaires.

Des participants comme Fatma Sedek du Soudan ont témoigné de l'influence et de la contribution de la Turquie au paysage commercial africain.

"J'ai remarqué que la plupart des hommes d'affaires soudanais participant à l'événement pouvaient converser en turc. Il est évident qu'ils ont construit une base commerciale ici", a-t-elle déclaré à TRT Afrika.

D'autres estiment qu'il y a de la place pour la croissance. "Nous sommes ici pour développer nos objectifs d'investissement. Nous voulons que les entreprises turques nous suivent sur la terre promise qu'est notre pays", a affirmé Christopher Mogou, du Cameroun.

