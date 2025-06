L'Ougandais Jacob Kiplimo a pulvérisé le record du monde du semi-marathon en 56 minutes et 42 secondes, devenant dimanche à Barcelone la première personne à courir la distance en moins de 57 minutes.

Après avoir déjà détenu le record entre 2021 et 2024, Kiplimo reprend à 24 ans son bien, réduisant de 48 secondes la marque qu'avait fixée l'Éthiopien Yomif Kejelcha en octobre dernier à Valence (57:30).

Avec 13 degrés et sans vent perturbateur en Catalogne, c'est dans des conditions météorologiques idéales que Kiplimo a réalisé la plus grande amélioration du record du monde masculin du semi-marathon.

"J'ai commencé fort, je voulais faire une grande course mais je ne m'attendais pas à battre le record du monde", a réagi Kiplimo. "Au fur et à mesure que les kilomètres passaient et que je voyais que j'étais sur le rythme du record, je me suis dit que je devais maintenir ce rythme quoi qu'il en coûte".

Kiplimo, champion du monde du semi-marathon (2020) et double champion du monde de cross-country (2023, 2024), est également médaillé de bronze aux JO de Tokyo en 2021 sur 10.000m.

Par ailleurs, le Japonais Toshikazu Yamanishi a battu le record du monde du 20 km marche en 1 heure 16 minutes et 10 secondes, lors des championnats du Japon à Kobe dimanche.

