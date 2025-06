L'opposant ougandais Kizza Besigye, qui a entamé une grève de la faim la semaine dernière, a été hospitalisé d'urgence après que son état de santé s'est détérioré, ont déclaré un législateur allié et une chaîne de télévision locale.

Opposant politique de longue date et critique du président Yoweri Museveni, Besigye est détenu dans un centre de haute sécurité à Kampala, la capitale, depuis novembre.

Ses avocats affirment qu'il a été "kidnappé" au Kenya voisin, où il s'était rendu, et ramené de force en Ouganda, où il a été inculpé par la Cour martiale générale (CMG) de l'armée pour diverses infractions, dont la possession illégale d'armes.

"Au milieu d'un déploiement de sécurité très important, le Dr Besigye a été amené dans une clinique du centre commercial Bugolobi Village Mall" a déclaré Francis Mwijukye, un législateur allié à Besigye, dans un message publié sur la plateforme X dimanche en fin de journée, faisant référence à un vaste centre commercial situé dans la banlieue de Bugolobi à Kampala.

"Il était poussé dans un fauteuil roulant".

La chaîne de télévision locale NTV a également rapporté dimanche en fin de journée que Besigye avait été emmené à l'établissement de santé et que la zone était placée sous "haute sécurité".

NTV a cité un membre de la famille qui a annoncé que Besigye "n'est pas dans une bonne situation, la situation est mauvaise".

Le ministre de l'information, Chris Baryomunsi, a indiqué dimanche en fin de journée, dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux X, que le gouvernement accélérait le transfert de l'affaire à des tribunaux civils, mettant ainsi fin aux poursuites engagées contre lui par l'armée.

Le mois dernier, la Cour suprême de l'Ouganda a décidé dans un arrêt que les civils ne devraient pas être poursuivis devant des tribunaux militaires, qualifiant cette pratique d'anticonstitutionnelle.

De nombreux Ougandais, dont Bobi Wine, un autre leader de l'opposition, et une association de médecins, se sont rendus sur les réseaux sociaux au cours du week-end pour exprimer leur indignation et exiger la libération de Besigye et le libre accès de ses médecins à son dossier.

La colère du public et les appels à sa libération se sont multipliés après que Besigye a été présenté au tribunal vendredi visiblement affaibli, marchant difficilement et luttant pour remuer sa langue afin d'humidifier ses lèvres sèches. La semaine dernière, ses avocats ont déclaré aux médias locaux, après lui avoir rendu visite en prison, que son état de santé se détériorait

