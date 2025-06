Le 21e siècle a vu une montée de l'islamophobie dans les pays occidentaux qui, parallèlement, ont cherché à imposer les valeurs occidentales et à prendre parti dans des conflits mondiaux de plus en plus violents.

L'ironie de la chose, c'est que les diplomates musulmans se sont engouffrés dans ce vide politique et se révèlent être les grands artisans de la paix dans le monde.

À la suite d'une série de négociations organisées par la Turquie, cinq otages thaïlandais ont récemment été libérés par le Hamas à Gaza.

Il s'agit là du dernier exemple en date de l'intervention d'un pays islamique pour assurer une diplomatie vitale et combler le vide politique créé par les États-Unis et leurs partenaires occidentaux.

Il y a à peine deux mois, en décembre, le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé une « réconciliation historique » entre l'Éthiopie et la Somalie à la suite de discussions de paix menées sous la médiation d'Ankara.

En 2022, la Turquie a accueilli les pourparlers de paix d'Istanbul, qui ont failli mettre fin à la guerre en Ukraine un mois seulement après son déclenchement, mais cet effort a été bloqué par les États-Unis et le Royaume-Uni.

La Turquie a réuni la Russie et l'Ukraine pour convenir d'une initiative sur les céréales de la mer Noire afin de protéger les expéditions de denrées alimentaires et d'engrais dont les pays en développement ont tant besoin.

D'autres États islamiques font leur part du travail.

Ensemble, l'Arabie saoudite et la Turquie ont négocié la libération de prisonniers occidentaux par la Russie en septembre 2022.

L'Arabie saoudite a accueilli un sommet sur la paix en Ukraine à Djeddah en 2023.

Les Émirats Arabes Unis ont peut-être joué un rôle de premier plan dans la négociation de la libération réciproque des prisonniers de guerre russes et ukrainiens et des dépouilles des militaires tués.

Le Qatar a récemment négocié la première phase du cessez-le-feu à Gaza et aurait accueilli les premiers pourparlers entre les responsables russes et ukrainiens en vue de mettre un terme à la guerre qui dure depuis trois ans.

Pendant de nombreuses années, le Qatar a été le point de rencontre des pourparlers entre les États-Unis et les talibans avant l'évacuation bâclée de l'Afghanistan par l'Occident en 2021.

L'islamophobie et l'Occident

L'importance accrue du leadership diplomatique du monde musulman contraste fortement avec la montée de l'islamophobie au XXIe siècle. L'islamophobie n'a pas été inventée en 2001, mais les attentats terroristes du 11 septembre contre le World Trade Center de New York et Washington DC ont stimulé son développement aux États-Unis et dans le monde occidental.

L'islamophobie utilise des stéréotypes nuisibles et faux pour nuire aux musulmans et à la réputation de l'islam, souvent propagés par des informations erronées de droite.

Dans la semaine qui a suivi le 11 septembre, trois personnes ont été tuées aux États-Unis, dont un sikh, abattu parce qu'il avait été pris pour un immigrant musulman en raison de la couleur de sa peau et de sa barbe.

Cette tendance se poursuit encore aujourd'hui.

Un rapport du centre Pew indique que les crimes de haine contre les musulmans aux États-Unis ont dépassé les niveaux de 2001 en 2016.

Après le début de la guerre entre le Hamas et Israël en octobre 2023, ils ont encore augmenté.

Le sentiment anti-islamique a déclenché, et sans aucun doute renforcé, le soutien de l'opinion publique à la guerre mondiale contre le terrorisme menée par les États-Unis après le 11 septembre, d'abord avec l'invasion de l'Afghanistan, puis avec la deuxième guerre d'Irak en 2003.

On estime qu'elle a coûté aux États-Unis 8 000 milliards de dollars et qu'elle a entraîné la mort de 900 000 personnes, dont la plupart étaient innocentes. Elle a entraîné une accélération du processus de restitutions extraordinaires, par lequel des suspects étaient enlevés de manière extrajudiciaire dans des pays étrangers et remis à des centres de détention américains pour y être interrogés et jugés.

En 2008, le gouvernement britannique a été contraint de présenter des excuses pour sa complicité et son soutien aux vols de restitution américains.

L'islamophobie semble très répandue dans la politique britannique. Le parti travailliste britannique au pouvoir a déjà été accusé d'islamophobie par ses propres membres.

Le parti conservateur britannique, au pouvoir de 2010 à 2024, a été contraint de s'excuser en 2021 lorsqu'un rapport indépendant a suggéré que « le sentiment anti-musulman reste un problème ».

Sur la scène internationale, les pays islamiques sont souvent critiqués pour leurs défaillances démocratiques présumées et leurs allégations de faiblesse en matière de droits de l'homme.

Les droits de l'homme et la démocratie sont les arguments utilisés par les bureaucrates européens pour stopper les progrès de la Turquie vers l'adhésion à l'UE, qui semblent en permanence gelés. Pourtant, la main-d'œuvre turque a contribué au miracle économique de l'Allemagne de l'Ouest, mais sa présence dans le cadre du système des Gastarbeiter (travailleurs invités) peut être considérée comme une relation d'exploitation enracinée dans la supériorité raciale.

De Sporty Spice à Rod Stewart, les célébrités occidentales et les soi-disant influenceurs ont fait la queue pour dénoncer la Coupe du monde de football très réussie qui se déroulera au Qatar en 2022.

Il est courant que les médias occidentaux parlent de l'investissement de plusieurs milliards de dollars de l'Arabie saoudite dans le sport comme d'un moyen de redorer son image face aux allégations de violations des droits de l'homme - ce que l'on appelle le « sportswashing » - ou de dissimuler l'impact environnemental de ses activités d'extraction pétrolière - ce que l'on appelle le « greenwashing ».

Les pays islamiques sont comparés aux soi-disant dictatures de la Chine et de la Russie pour confirmer qu'ils sont essentiellement les mêmes, non occidentaux, non chrétiens et donc non attrayants.

Les citoyens occidentaux ont été submergés par un ras-de-marée d'efforts déployés par les gouvernements pour promouvoir la diversité, l'inclusion et l'égalité.

Pourtant, l'avalanche de reportages négatifs sur les nations islamiques n'accorde aucune valeur à leur diversité culturelle et religieuse et ne fait aucun effort pour que les musulmans se sentent acceptés et valorisés au Royaume-Uni ou ailleurs.

Le double langage occidental

Depuis une vingtaine d'années, un nouveau terme a fait son apparition dans le lexique occidental : l'ordre international fondé sur des règles. Ces règles n'ont jamais été définies ou codifiées dans un document tel que la Charte des Nations Unies de 1945, qui recherche véritablement la paix, la dignité et l'égalité sur une planète saine.

La diplomatie occidentale a plutôt cherché à désigner des gagnants dans les conflits internationaux.

L'ordre international fondé sur des règles est un terme exclusivement utilisé par un club occidental étroit et plein de préjugés, dirigé par les États-Unis, pour décider quels États sont « avec nous ou contre nous », pour paraphraser George W. Bush.

Le XXIe siècle a vu les puissances occidentales s'éloigner presque totalement de la diplomatie conventionnelle. Le Royaume-Uni et une Union européenne de plus en plus centralisée ne se considèrent plus comme des modérateurs bienveillants dans les conflits mondiaux.

Au contraire, ils ont répudié le dialogue, ne cherchant qu'à remporter la victoire contre la partie du conflit considérée comme leur ennemie.

Nous le voyons dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, les puissances occidentales estimant qu'une victoire impossible de l'Ukraine est préférable à une paix imparfaite.

Et pendant la campagne génocidaire d'Israël à Gaza, qui a tué plus de 48 000 innocents, les États-Unis et le Royaume-Uni, en particulier, ont été tièdes, au mieux, en essayant de maîtriser un Netanyahou de plus en plus dangereux.

En effet, le président Trump nouvellement élu a cherché à mettre Netanyahou à l'abri de toute responsabilité en sanctionnant la Cour pénale internationale et en menaçant quiconque chercherait à faire passer le Premier ministre israélien en jugement.

Les pays islamiques se sont engouffrés dans ce vaste vide politique mondial.

Quelle ironie qu'après deux décennies de montée en puissance de l'islamophobie et le départ des nations occidentales moralisatrices de la diplomatie conventionnelle, les diplomates musulmans apparaissent comme les artisans de la paix dans le monde.

L'auteur, Ian Proud, est un ancien diplomate britannique et l'auteur de "A Misfit in Moscow : How British Diplomacy in Russia Failed."

Clause de non-responsabilité : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.