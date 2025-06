La star brésilienne Neymar Jr. a marqué pour la première fois depuis 16 mois après son penalty qui a permis à Santos de s'imposer 3-1 face à Agua Santa dans le championnat brésilien dimanche. Il a déclaré qu'il était heureux de rejouer après une longue absence pour cause de blessure.

Le dernier but de Neymar remonte à octobre 2023 pour Al-Hilal. Une grave blessure au genou l'a contraint à ne disputer que sept matches après avoir rejoint l'équipe saoudienne en 2023.

"Je suis heureux de rejouer. Je sens que je m'améliore", a-t-il confié.

"Il est évident que je ne serai pas à 100 % physiquement, ce n'est que mon quatrième match, mais je m'améliore de plus en plus".

"J'étais impatient de marquer et je voulais dédier ce but aux supporters et à ma famille”, ajoute-t-il.

Neymar a commencé sa carrière à l'âge de 17 ans avec Santos en 2009, inscrivant 136 buts et 64 passes décisives en 225 matches pour aider le club à remporter en 2011 sa première Copa Libertadores depuis près de 50 ans.

Il a rejoint le FC Barcelone en 2013, puis le Paris Saint-Germain pour un montant record de 232 millions de dollars en août 2017, avant de jouer pour Al-Hilal.

