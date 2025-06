La Rédaction

Saidu Abdulrahman, un photographe de 28 ans originaire de l'État de Yobe au Nigeria, a été officiellement couronné titulaire du Guinness World Records (GWR) pour le plus grand nombre de photos de visage prises en une heure.

Abdulrahman a pris 897 photos (mode passeport) en seulement 60 minutes en septembre 2024, pulvérisant le précédent record de 500.

"Je suis ravi d'annoncer que j'ai été officiellement reconnu comme détenteur du titre Guinness World Records pour le plus grand nombre de photos de tête prises en une heure"! s'est exclamé Abdulrahman dans un message publié sur la plateforme Facebook.

Abdulrahaman a tenté d'établir ce record dans le but de sensibiliser le public à la photographie au Nigeria, a indiqué le GWR dans un communiqué.

Un an de préparatifs

L'exploit a eu lieu à Potiskum, dans l'État de Yobe, en présence de responsables locaux, d'étudiants et de supporters enthousiastes.

L'événement a marqué l'aboutissement d'une année de préparation pour Abdulrahman.

Bien que l'événement ait eu lieu en septembre, Abdulrahman n'a reçu que récemment la confirmation officielle du Guinness World Records par courrier électronique.

Il a reçu un certificat et un badge.

"Recevoir mon certificat Guinness World Records est un moment d'immense fierté et de gratitude. Il représente non seulement mon dévouement et mon travail acharné, mais aussi le soutien indéfectible de ma famille, de mes amis, de mes mentors et de tous ceux qui m'ont soutenu", a déclaré Abdulrahman.

Il a dédié sa réussite à tous les Nigérians, soulignant que la détermination peut mener à une reconnaissance mondiale.

Pas seulement la mienne

"Avec un record de 897 photos prises en seulement 60 minutes, cet exploit n'est pas seulement le mien ; il appartient à tous les Nigérians qui ont cru en moi, m'ont soutenu et m'ont encouragé du début à la fin", a-t-il ajouté.

"Ce record est la preuve que nous sommes capables d'accomplir de grandes choses sur la scène internationale".

La réussite d'Abdulrahman témoigne de l'énergie et du dynamisme des Nigérians en quête d'une reconnaissance mondiale.

