L'armée soudanaise a poursuivi son avancée dans la capitale Khartoum et dans la ville de Bahri, au nord, en prenant le contrôle de plusieurs quartiers.

Dans une brève déclaration lundi, l'armée a indiqué que ses forces « ont avancé le long de l'axe du pont de Kober, pris le contrôle de 'Universal Hospital' dans le district de Kober et nettoyé la zone des milices des Forces de soutien rapide (FSR), qui avaient occupé les infrastructures et les utilisaient comme bases militaires ».

Grâce à ces développements, l'armée se rapproche du contrôle total de Bahri et de la région du Nil oriental.

À Khartoum, l'armée a pris le contrôle du quartier d'Abu Hamama sur la rue Al-Sajana, situé dans la partie centrale et méridionale de la capitale.

Selon des témoins oculaires, l'armée a démantelé les points de contrôle des forces de sécurité de l'État le long de la rue, une artère majeure menant au centre-ville de Khartoum.

Le palais présidentiel toujours controlé par les RSF

Selon un correspondant d'Anadolu, l'armée contrôle désormais la plupart des quartiers du centre-sud de Khartoum.

Elle tient actuellement la plupart des quartiers de Bahri et d'Omdurman, une ville située à l'ouest de la capitale, tandis que certains quartiers du centre de Khartoum, dont le palais présidentiel, sont toujours sous le contrôle des RSF. Certains quartiers de l'est et du sud de Khartoum restent contestés.

Dans un autre communiqué, l'armée a déclaré que ses forces « ont remporté la victoire et écrasé la milice des FAR » à Ar-Rahad, dans l'État du Kordofan-Nord.

L'armée a également diffusé sur sa page Facebook officielle des vidéos montrant des habitants d'Ar-Rahad faisant la fête aux côtés des soldats après la reprise de la ville.

Les RSF n'ont pas réagi à la déclaration de l'armée.

Combats dans 13 des 18 États

Ar-Rahad est la deuxième ville du Nord-Kordofan reprise par l'armée en deux semaines, après la reprise d'Umm Ruwaba, la deuxième ville de l'État.

Les RSF se sont emparés d'Ar-Rahad en mai 2023. La ville se trouve à environ 30 kilomètres d'El-Obeid, la capitale du Kordofan Nord.

Depuis la mi-avril 2023, l'armée et les RSF se livrent une guerre qui a fait plus de 20 000 morts et 14 millions de déplacés, selon les Nations unies et les autorités locales. Des recherches menées par des universités américaines estiment toutefois que le nombre de morts s'élève à environ 130 000.

Les appels de la communauté internationale et des Nations unies à mettre fin à la guerre se multiplient, avec des mises en garde contre une catastrophe humanitaire imminente, des millions de personnes risquant la famine et la mort en raison des pénuries alimentaires.

Le conflit s'est étendu à 13 des 18 États du Soudan.

