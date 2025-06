Le ministère de l'agriculture et de l'environnement du Cap-Vert a déclaré lundi dans un communiqué une épidémie de peste porcine africaine sur l'île de Boa Vista, à la suite d'analyses de laboratoire.

"Il s'agit d'une maladie virale très contagieuse qui touche les porcs et entraîne des pertes économiques importantes, mais qui ne présente aucun risque pour la santé humaine", explique le communiqué.

Le ministère a également indiqué qu'en réponse à la situation actuelle, des actions immédiates ont été mises en œuvre sur le terrain pour sensibiliser et fournir des informations sur la maladie par l'intermédiaire d'une équipe multidisciplinaire du ministère, des municipalités et des services de santé.

Minimiser le risque de propagation

Parmi les mesures prises, la plus cruciale est le renforcement de l'inspection et du contrôle des mouvements et du transport des porcs et de leurs sous-produits de la zone infectée vers d'autres parties de l'île de Boa Vista et d'autres îles.

En outre, le ministère a annoncé un plan sanitaire visant à minimiser le risque de propagation de la maladie sur l'île, ainsi que des mesures à moyen et à long terme pour contrôler l'épidémie conformément aux normes internationales établies par l'Organisation mondiale de la santé animale.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp