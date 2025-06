L'Union africaine a annoncé lundi que la Libye accueillerait le sommet Afrique-Turquie de 2026.

La décision a été adoptée lors du 38e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis-Abeba, en Éthiopie, les 15 et 16 février, selon un communiqué du Conseil présidentiel libyen.

"Cette décision est le résultat des efforts diplomatiques déployés par la délégation libyenne lors du sommet, dirigée par le chef du conseil présidentiel libyen, Mohamed al-Menfi", ajoute le communiqué.

Elle souligne l'importance pour la Libye d'accueillir cet événement dans le cadre des efforts visant à restaurer son rôle actif et sa position de leader en Afrique, après le rôle significatif qu'elle a joué dans l'expansion de la coopération économique, politique et en matière de développement durable, selon la déclaration.

Reconnaissance internationale

Le communiqué indique également que l'accueil de la Libye représente une reconnaissance internationale renouvelée du potentiel de la Libye et de son rôle central dans le renforcement du dialogue et de la coopération stratégique entre l'Afrique et les pays clés, la promotion des intérêts communs et l'encouragement de partenariats plus efficaces pour la réalisation des objectifs du continent.

L'Union africaine, une organisation de 55 pays créée en 2002 pour remplacer l'Organisation de l'unité africaine (OUA), vise à promouvoir l'intégration de ses membres et à établir un marché commun.

Ces dernières années, trois sommets du partenariat Afrique-Turquie ont été organisés : à Istanbul en 2008, à Malabo (Guinée équatoriale) en 2014 et de nouveau à Istanbul en 2021.

Les deux premières réunions ministérielles ont eu lieu à Istanbul en 2011 et 2018. Elles ont porté sur les progrès des relations entre la Turquie et l'Union africaine et sur les plans d'action convenus lors des sommets.

