La Commission de l'Union Africaine a un nouveau président en la personne du ministre des affaires étrangères de Djibouti, Mahmoud Ali Youssouf, ce qui marque plus qu'une simple transition à la tête de l'organisation continentale.

Youssouf a été élu à ce poste par une majorité décisive des deux tiers, soit 33 voix sur 49, lors du sommet annuel des chefs d'État de l'UA qui s'est tenu à Addis-Abeba le 15 février. Youssouf succède à Moussa Faki Mahamat, qui occupait ce poste depuis 2017.

D'une certaine manière, la diplomatie djiboutienne l'a emporté sur le poids politique du Kenya et les aspirations de Madagascar.

L'ancien Premier ministre kenyan Raila Odinga, principal adversaire de Youssouf, a pris acte de l'issue du scrutin. Le président William Ruto, qui s'est rendu dans la région pour battre campagne pour Odinga, a écrit sur X que ce qui importait le plus était un programme commun.

« Cette élection ne concernait pas des individus ou des nations, mais l'avenir de l'Afrique. Cet avenir reste radieux et, ensemble, nous continuerons à œuvrer pour une Afrique unie, prospère et influente sur la scène internationale », a-t-il déclaré.

Le candidat de Madagascar, Richard Randriamandrato, a également accepté le verdict après s'être retiré prématurément de la compétition. « Je reconnais avec humilité les résultats de ce 3ème tour de l'élection à la présidence de la CUA, à l'issue duquel ma candidature a été retirée faute de voix suffisantes », a-t-il posté sur son compte X.

Mécanismes sous-jacents

Plusieurs facteurs ont influencé les habitudes de vote lors des élections de l'UA. Le fossé linguistique entre les pays anglophones et francophones joue un rôle important dans la politique continentale de l'Afrique, comme en témoigne le résultat de la course à la présidence de l'UA.

Le continent se compose de 26 nations francophones et de 27 nations anglophones, certains pays étant bilingues et six autres parlant le portugais. En tant que représentant d'une nation francophone, Youssouf s'est naturellement attiré le soutien des autres pays francophones.

« Les compétences de M. Youssouf en matière de diplomatie, de communication et de multilinguisme ont renforcé son aptitude à assumer ce rôle », explique à TRT Afrika Nuur Mohamud Sheekh, analyste et ancien porte-parole de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD).

Les experts soulignent que les dynamiques géopolitiques, y compris la proximité régionale et les liens politiques, sociaux et économiques établis, ont également tendance à influencer les décisions de vote lors d'une élection continentale à fort enjeu.

« La réputation de longue date de Djibouti en tant que pilier de la stabilité et son rôle stratégique dans la diplomatie régionale, notamment en tant que siège de l'IGAD, ont contribué à ce résultat », souligne Sheekh.

Articulation de la vision

Les trois candidats ont présenté leur vision de l'UA lors d'un débat public le 13 décembre dernier. Youssouf a fait valoir son expérience diplomatique, sa capacité à avoir une vision d'ensemble et son dynamisme comme la force combinée qui pourrait conduire le continent vers ses objectifs.

« Je m'engage à défendre la juste représentation de l'Afrique dans les institutions internationales et à renforcer son rôle dans les forums mondiaux. L'Afrique doit s'affirmer comme un acteur influent dans les discussions politiques mondiales, en défendant ses intérêts économiques et de développement », a-t-il affirmé.

Comme l'a montré l'élection, sa campagne a touché une corde sensible chez la plupart des membres. « La vision convaincante du nouveau président pour la Commission de l'Union africaine, exprimée efficacement dans ses engagements publics et au cours du débat, a été un facteur décisif dans l'obtention d'un large soutien », observe Sheekh.

L'âge et l'expérience ont également joué en sa faveur. À 60 ans, Youssouf représentait une alternative plus jeune à Odinga, âgé de 80 ans.

« En tant que l'un des plus anciens ministres des affaires étrangères d'Afrique, sa grande expertise a été reconnue. Les considérations générationnelles ont également joué un rôle, reflétant les aspirations du continent à un leader plus jeune et dynamique pour faire avancer l'agenda de l'UA », explique Sheekh à TRT Afrika.

Ce qui nous attend

En tant que nouveau président de la Commission de l'UA, Youssouf a la lourde tâche de mettre en œuvre le cadre stratégique de l'Agenda 2063 décidé par les chefs d'État africains, qui décrit leur vision commune du continent en tant que conglomérat prospère, intégré et pacifique d'entités travaillant ensemble pour une croissance économique inclusive et durable, le progrès social et la bonne gouvernance.

Le début du mandat de Youssouf coïncide également avec des défis importants en matière de sécurité sur le continent, comme l'a souligné le président sortant de l'UA, Moussa Faki Mahamat. « Le continent souffre des excès et des fragmentations qui se traduisent par des conflits de proximité », a déclaré Mahamat.

« L'expansion du terrorisme et de l'extrémisme violent, la poursuite d'une guerre dévastatrice au Soudan, dans l'est de la République démocratique du Congo, les divisions de la Libye... Les tensions de toutes sortes au Sahel, dans le golfe de Guinée, au Mozambique, dans la Corne de l'Afrique et dans la région des Grands Lacs, c'est un chapelet de crises africaines qui couve ».

Au-delà des questions de sécurité, Youssouf doit superviser la mise en œuvre de l'ordre de santé publique de l'Africa CDC, en veillant à l'autosuffisance de l'organisme sanitaire continental et à ses capacités de réaction.

Parmi les autres priorités figurent l'amélioration du financement national des activités de l'UA, le plaidoyer en faveur de l'allègement de la dette et la mise en place de l'Agence humanitaire africaine.

L'évolution actuelle du climat politique mondial, y compris le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis et les sentiments anti-occidentaux croissants en Afrique, est une autre question que la nouvelle Commission de l'UA devrait prendre en considération lorsqu'elle dirigera l'organe continental.

En tant que diplomate, Youssouf a été ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire de Djibouti en Égypte et représentant permanent auprès de la Ligue des États arabes.

Il a également été ambassadeur non résident au Soudan, au Liban, en Syrie et en Turquie. Ces fonctions lui ont permis d'élargir son horizon diplomatique et de consolider sa réputation de diplomate compétent et respecté.

La Turquie, qui est un partenaire stratégique de l'Union africaine, a félicité le nouveau président, Mahmoud Ali Youssouf, pour sa victoire électorale. « La Turquie, en tant que partenaire stratégique de l'UA, poursuivra sa coopération étroite avec l'UA et contribuera à la réalisation de l'Agenda 2063 de l'Afrique au cours de la période à venir », a déclaré le ministère turc des affaires étrangères dans un communiqué.

Nombreux sont ceux qui considèrent l'élection de Youssouf comme un moment charnière pour l'UA, qui s'efforce de résoudre les problèmes urgents du continent tout en renforçant son rôle dans les affaires mondiales.

La combinaison de son expérience diplomatique et de son énergie juvénile le place dans une position unique pour faire le lien entre la gouvernance traditionnelle et les approches modernes de l'unité et du développement de l'Afrique.

