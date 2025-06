Les premières négociations techniques dans le cadre du processus d'Ankara entre la Somalie et l'Éthiopie sous la médiation de la Turquie se sont tenues à Ankara.

Selon les informations obtenues mardi des sources diplomatiques, les premières négociations techniques dans le cadre de la déclaration d'Ankara se sont tenues dans la capitale turque.

Dans ce cadre, le chef de la diplomatie turque, Hakan Fidan, s’est entretenu individuellement avec les ministres des Affaires étrangères de l'Éthiopie, Gedion Timothewos, et de la Somalie, Ali Mohamed Omar, qui étaient à Ankara pour participer aux négociations.

Fidan a fortement insisté sur la nécessité de faire aboutir avec succès les négociations dans un monde extrêmement polarisé.

Soulignant qu'il s'agit d'une occasion historique de remodeler l'avenir de la Corne de l'Afrique et de transformer les défis en opportunités, Fidan a déclaré que la transformation de la Corne de l'Afrique en une région stable et prospère est une nécessité et que les mesures à prendre dans le cadre de ce processus serviront d'exemple pour d'autres pays.

"La Turquie est prête à faciliter et à soutenir activement ce processus et à jouer un rôle dans sa mise en œuvre à l'avenir", a insisté Fidan.

Au cours des discussions techniques, le rôle de la Turquie dans les projets de connectivité et les exemples des projets Bakou-Tbilissi-Kars et de la route de développement, en particulier le corridor central, ont été présentés et des échanges de vues ont eu lieu sur les réglementations douanières, les projets portuaires et l'impact positif des corridors de transport sur le développement et les normes internationales dans ces domaines.

Au cours du premier cycle de discussions techniques, qui s'est déroulé dans une atmosphère positive, des discussions approfondies ont eu lieu sur les aspects concrets de la réalisation de la vision de la déclaration d'Ankara et du développement de la coopération économique entre les deux pays, sur les éléments possibles d'un cadre qui pourrait être conclu entre les parties et sur les prochaines étapes à franchir.

Dans ce cadre, une déclaration commune a été adoptée par les trois pays à l'issue du premier cycle de négociations techniques. Les parties ont convenu d'organiser le deuxième cycle de négociations techniques en mars, toujours sous l'égide de la Turquie.

Dans cette déclaration, il a été rappelé :

"Les délégations ont entamé des travaux concrets pour concrétiser cette vision et jeter les bases d'un développement durable fondé sur l'intérêt mutuel. Les deux délégations apprécient la détermination de la Turquie à préparer le terrain pour les prochaines négociations techniques, qui devraient avoir lieu en mars 2025."

