L’Armée ougandaise a déclaré mardi avoir envoyé des troupes dans la ville de Bunia, dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC), un déploiement justifié par des "massacres de la population par des milices", ont rapporté des médias africains.

Ce déploiement survient alors que le groupe armé antigouvernemental M23 s'est emparé dimanche de la ville de Bukavu, capitale provinciale du Sud-Kivu, précise VOA.

Bunia, non loin du lac Albert et de l'Ouganda, est régulièrement le théâtre d'attaques de groupes armés, notamment du M23 et des Forces démocratiques alliées (AFD), à l'origine des rebelles ougandais, rappelle le même média.

Samedi, le chef des forces armées ougandaises Muhoozi Kainerugaba avait donné 24 heures "à toutes les forces de Bunia pour rendre leurs armes". "S'ils ne le font pas, nous (...) les attaquerons", avait aussi averti sur X le fils du président Yoweri Museveni, indique la même source.

L'armée ougandaise (UPDF) avait annoncé fin janvier qu'elle allait "renforcer ses défenses" dans l'est de la RDC contre les groupes armés, sans détailler combien d'hommes y seraient envoyés, précise VOA ajoutant que des milliers de soldats ougandais sont déployés en Ituri, selon des sources militaires.