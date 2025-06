De fortes pluies s'abattaient sur la capitale Antananarivo et d'autres régions de Madagascar depuis le vendredi 14 février courant, faisant plusieurs victimes et de nombreux sinistrés.

D’après le dernier bilan publié par le Bureau national de gestion des risques et catastrophes (BNGRC) ce mercredi 19 février en fin d’après-midi, ces quelques jours d’intempéries ont fait 7 morts et 13 159 sinistrés (soit 3350 ménages).

Les régions Analamanga, Haute Matsiatra et Vatovavy sont particulièrement touchées. Concernant les dégâts matériels, 2 981 habitations ont été inondées, tandis que 15 autres ont été endommagées ou complètement détruites.

« Nous enchaînons les interventions en vue de la prise en charge des sinistrés dans les zones affectées par les inondations » a déclaré le Directeur général du BNGRC, le Général Elack Olivier Andriakaja au cours d’une descente à Antohomadinika, situé dans le 1er arrondissement d’Antananarivo, mercredi dans la matinée.

Jusqu’ici, 7 239 personnes ont été déplacées et réparties dans 17 sites à Antananarivo et Morondava. Le chef du BNGRC a également appelé les habitants des zones hautes de la capitale à quitter leurs domiciles pour éviter d’éventuels éboulements.

Les cours ont été suspendus à Antananarivo depuis lundi, et ce, pour toute la semaine.

« Étant donné les fortes pluies et la montée des eaux, la suspension des cours sera prolongée jusqu’au vendredi 21 février pour les six circonscriptions scolaires d’Analamanga », peut – on – lire dans une déclaration de la Direction de régionale de l’éducation nationale (DREN) à Analamanga, ce 19 février en début de soirée.

D’après les prévisions du service Météo de Madagascar, ces fortes pluies se poursuivront jusqu’au samedi 22 février dans plusieurs régions de l’ile.

Depuis le mois de novembre et jusqu’au mois d’avril prochain, Madagascar est encore en pleine saison cyclonique et pluvieuse.

Au mois de janvier dernier, la Grande île a été touchée par le cyclone Dikeledi qui a fait trois morts et plus de 7000 sinistrés.

