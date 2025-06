La République démocratique du Congo a demandé le soutien militaire du Tchad pour combattre les rebelles du M23, selon les médias mercredi.

Didier Mazenga, un envoyé spécial du président congolais Félix Tshisekedi, s'est rendu au Tchad mardi pour rencontrer le président Mahamat Idriss Deby, selon RFI.

Mazenga a transmis un message de Tshisekedi, demandant l'assistance militaire du Tchad dans la lutte contre les rebelles du M23, qui ont progressé dans l'est du Congo, a rapporté le média français.

Ce soutien potentiel n'a pas été formellement discuté, mais "rien n'est exclu", a déclaré un responsable tchadien.

Au début du mois, le président tchadien a publié une déclaration officielle exprimant son soutien au Congo, soulignant l'importance de respecter sa souveraineté et son intégrité territoriale.

Selon le président congolais, plus de 7 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du Congo en raison du conflit qui dure depuis plus de 20 ans.

Les rebelles du M23 se sont emparés de Goma le mois dernier et ont ensuite progressé vers Bukavu.

Depuis le 26 janvier, le conflit a fait plus de 3 000 morts, près de 3 000 blessés et plus de 500 000 nouveaux déplacés, qui s'ajoutent aux 6,4 millions de personnes déjà déplacées, selon l'ONU.

Au moins 20 soldats de la paix, dont 14 Sud-Africains, ont été tués lors d'affrontements entre les rebelles du M23 et les forces congolaises.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp