Le cinéaste malien Souleymane Cissé, pionnier du cinéma africain avec une carrière de 50 ans, est décédé à l'âge de 84 ans, a annoncé mercredi la télévision malienne.

La cause de la mort de Cissé n'a pas été annoncée.

Le gouvernement malien a indiqué que Cissé "venait de tenir une conférence de presse pour remettre deux trophées en prélude à la 29e édition du Fespaco, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), qui s'ouvrira le week-end prochain dans la capitale du Burkina Faso".

Cissé a été le premier cinéaste noir africain à remporter un prix pour un long métrage au Festival de Cannes en France. Il a remporté le prix du jury en 1987 pour « Yeelen » ou « La lumière » et, en 2023, le Carrosse d'or pour « Finye » ou « Le vent ».

Une vie consacrée au septième art

Il a également remporté à deux reprises l'Étalon d'or de Yennenga, le grand prix du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou.

Né à Bamako, au Mali, Cissé a étudié au Mali, au Sénégal et à Moscou. Il a été président de l'Union des créateurs et entrepreneurs du cinéma et de l'audiovisuel de l'Afrique de l'Ouest.

Les hommages ont afflué pour Cissé, dont le travail novateur sur le grand écran pendant plus d'un demi-siècle a été marqué par un engagement en faveur de la narration africaine, un humanisme profond et un engagement politique.

"Papa est mort aujourd'hui à Bamako. Nous sommes tous sous le choc. Il a consacré toute sa vie à son pays, au cinéma et à l'art", a déclaré Mariam Cisse.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp