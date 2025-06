La Cheffe de l’ONU en RDC, Bintou Keita a condamné les restrictions imposées à la mission onusienne par les rebelles du M23 à Goma, capitale régionale de la province du Nord-Kivu.

Elle fait cette déclaration lors d’une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU qui s'est tenue mercredi 19 février à New York pour discuter de la crise en cours dans l'Est de la RDC.

La situation sécuritaire et humanitaire s'est détériorée depuis la prise de la ville volcanique (Goma), chef-lieu du Nord-Kivu qui compte près de 2 millions d’habitants, par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, a souligné Bintou Keita.

Elle a signalé des morts, de nombreux blessés et des menaces de représailles, tout en accusant les rebelles du M23 d'empêcher la MONUSCO d'accomplir sa mission d'assistance à la population civile.

L'est de la RDC possède de vastes ressources minières et constitue un paysage complexe de milices armées rivales avec des hauts et des bas depuis les années 1990.

