Par Karya Naz Balkız

Les derniers hivers à Istanbul ont été plutôt tempérés. Mis à part quelques averses légères et les embouteillages habituels causés par les intempéries, la magie hivernale propre à la ville avait disparu. Jusqu’à ce mercredi.

Les premiers flocons sont tombés tôt dans la journée, et en quelques heures, le paysage urbain s’est transformé en un décor hivernal digne d’une carte postale. Dans l’après-midi, les autorités ont annoncé la fermeture des écoles pour le lendemain, en raison des risques de verglas sur les routes.

Un moment magique pour les enfants

Cette chute de neige est un événement majeur pour des parents comme Gul Ece Cakmak, mère de deux enfants, qui s’est empressée d’aller chercher ses filles à la maternelle avant que la neige ne s’intensifie.

“Elles poussaient des cris de joie tout au long du trajet en voiture, observant les flocons tourbillonner contre les vitres”, raconte-t-elle.

Pour sa fille Duru, six ans, construire un bonhomme de neige est le moment fort de la saison hivernale.

“La neige est froide quand elle touche mon visage, mais avec mes moufles, je peux faire mon bonhomme sans avoir trop froid”, confie-t-elle à TRT World.

Pour sa petite sœur Bade, deux ans, cette chute de neige marque une première.

“La neige de la semaine dernière était trop brève, on n’a pas vraiment pu en profiter. Mais cette fois, j’ai adoré voir son petit nez rougir alors qu’elle levait la tête vers les flocons qui tombaient sur son visage”, raconte sa mère.

Bien qu’elle ne puisse pas encore pleinement s’exprimer, Bade répète sans cesse un seul mot : “Kar” — qui signifie “neige” en turc.

Vols annulés, transports perturbés

Alors que les enfants se réjouissaient de leurs “vacances de neige”, les embouteillages à Istanbul ont atteint des niveaux records mercredi soir, les trajets prenant plusieurs heures de plus que d’habitude.

Avec les routes bloquées et les bus retardés, de longues files de piétons se sont formées le long des axes routiers, les habitants progressant prudemment à pied pour rentrer chez eux.

Pendant ce temps, les deux principaux aéroports d’Istanbul ont réduit le nombre de vols prévus. Turkish Airlines, la compagnie aérienne nationale, devrait annuler environ 200 vols.

Alors qu’un rideau de neige tombait sur le détroit du Bosphore, le ministère des Transports et des Infrastructures a annoncé la suspension du trafic maritime dans les deux directions en raison de la visibilité réduite.

Fatma Korunoglu, résidente d’Istanbul, explique que la neige était si dense qu’elle ne pouvait même pas apercevoir le pont du d’Istanbul alors qu’elle le traversait en Metrobus.

Pour elle, cette chute de neige est une joie attendue depuis de trop longues années d’hivers doux. Elle est convaincue que la neige redonne de l’énergie aux habitants, leur faisant oublier leurs soucis quotidiens.

“En me promenant dans Istanbul, j’ai remarqué quelque chose… un sentiment de joie sur les visages des gens, même dans les transports en commun”, confie-t-elle à TRT World, ajoutant que certaines familles étaient déjà sorties mercredi soir pour profiter de l’épaisseur de la neige.

Des températures glaciales et des prévisions neigeuses

Selon la Direction générale de la météorologie, la neige recouvrira toute la ville ce jeudi et continuera par intermittence jusqu’à lundi.

Le gouverneur d’Istanbul, Davut Gul, a exhorté les habitants à éviter les déplacements non essentiels, à ne pas utiliser leur voiture sans pneus neige et à privilégier les transports en commun autant que possible.

Les zones côtières devraient recevoir entre 5 et 10 cm de neige, tandis que les régions intérieures se préparent à des blizzards plus intenses, pouvant atteindre 10 à 20 cm, voire plus, d’ici vendredi et samedi. Dans les régions du nord et en altitude, la neige pourrait dépasser 40 cm.

Les températures à Istanbul devraient osciller entre 0 et 2°C jusqu’au 22 février, avec des minimales pouvant descendre entre -1 et -2°C, selon les météorologues.

Les chutes de neige touchent également la région de la mer Noire, où les températures devraient fortement chuter dans plusieurs villes. La capitale Ankara et d’autres villes du cœur de l’Anatolie connaissent également des averses neigeuses.

Un paysage hivernal rare

Certaines des plus importantes chutes de neige à Istanbul ont eu lieu en 1987, 2004, 2017 et 2022.

Korunoglu, originaire de Mersin —une ville méditerranéenne où la neige est rare— apprécie particulièrement le charme hivernal d’Istanbul.

“À Mersin, les parents emmènent leurs enfants dans les montagnes du Taurus juste pour voir la neige”, raconte-t-elle.

Au fil des ans, elle a constaté que la neige rapproche les gens dans un esprit ludique : “Quand il neige, tout le monde veut être dehors, peu importe le froid ou l’heure. Même à une heure du matin, on voit des gens profiter de l’instant”.

Et à chaque chute de neige, elle ne manque jamais de se rendre au bord du Bosphore pour admirer un spectacle bien connu des Stambouliotes.

“La mer prend toujours une magnifique teinte verte sous la neige”.

