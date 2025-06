Les participants aux assises nationales du Niger ont proposé une durée de cinq ans pour la transition, a annoncé jeudi le président de la Commission nationale de ces assises, Mamoudou Harouna Djingarey.

"Les participants aux assises ont, dans leur écrasante majorité, recommandé une durée minimale de cinq ans renouvelable", a-t-il déclaré lors de la cérémonie de clôture des assises présidée par le chef du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) et président du Niger Abdourahamane Tiani.

Il a précisé que la durée de cinq ans peut être renouvelée "en fonction de la situation sécuritaire" du Niger.

Les participants aux assises nationales ont aussi proposé la dissolution de tous les partis politiques et l'élaboration d'une nouvelle charte limitant le nombre de partis à cinq au maximum.

Dans son discours de clôture des assises, le président Tiani a indiqué qu'il s'engage "solennellement à concrétiser" l'espoir du peuple nigérien exprimé à travers les conclusions des assises.

"Vous avez joué votre partition, je jouerai la mienne dans l'intérêt du Niger et de son peuple", a-t-il indiqué aux participants aux assises.

Pendant cinq jours, plus de sept cents délégués venus des différentes régions du Niger et de la diaspora ont débattu de plusieurs défis auxquels fait face le Niger dans divers domaines dont l'économie, la sécurité, l'exploitation des ressources et la diplomatie.

Depuis la prise de pouvoir du 26 juillet 2023, le Niger est dirigé par le CNSP qui prône la souveraineté du pays, notamment face à l'ancienne puissance coloniale la France.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp