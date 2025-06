Par Pauline Odhiambo

La star ghanéenne du reggae Rocky Dawuni n'a peut-être pas reçu le prix de la meilleure performance musicale mondiale lors de la 66e édition des Grammy Awards qui s'est tenue récemment, mais il a certainement laissé une impression durable sur le tapis rouge et dans les cercles de la mode mondiale.

Le hitmaker "In Ghana" s'est en effet hissé en tête de la liste des hommes les mieux habillés du magazine Esquire, aux côtés de certains des plus grands noms de l'industrie mondiale du divertissement.

Esquire est un magazine masculin américain de premier plan, réputé pour son sens aigu de la mode.

Le style de Dawumi lors de cet événement prestigieux a été salué comme un beau mélange de tradition et d'élégance contemporaine.

Identité culturelle

Son ensemble couleur moutarde et ivoire, conçu par le styliste ghanéen Juju, a permis à son identité culturelle d'occuper le devant de la scène lors de la cérémonie.

"Ces hommes se sont montrés prêts à faire honneur à leur industrie, à aider une ville ravagée et à s'assurer que même les observateurs occasionnels se souviennent de la raison pour laquelle nous aimons regarder les gens jouer de la musique", a légendé le magazine sur une photo de Dawumi aux côtés d'autres artistes, tout en faisant référence aux tristement célèbres incendies de Los Angeles qui ont touché de nombreuses célébrités hollywoodiennes.

Dawumi figure parmi les stars internationales, dont Busta Rhymes, John Legend, Omarion et Swizz Beatz, entre autres.

Voici d'autres célébrités africaines figurant dans la liste des personnes les mieux habillées en 2025 établie par Esquire :

Trevor Noah

L'humoriste sud-africain, qui anime les Grammys depuis cinq ans, s'est présenté à l'événement vêtu d'un smoking Giorgio Armani et de chaussures Christian Louboutin. L'ancien animateur du Daily Show, âgé de 41 ans, portait également une broche en diamants de Tiffany & Co.

Lojay

L'auteur-compositeur-interprète nigérian Lojay, à qui l'on doit le tube « Monalisa », portait un costume beige à rayures lors de la cérémonie des Grammy's 2025. Le musicien de 28 ans s'est paré de bagues argentées et dorées et d'un collier assorti.

Shaboozey

Le musicien nigérian-américain Shaboozey a foulé le tapis rouge dans un costume argenté et noir signé Jacob & Co. L'artiste s'est fait connaître après avoir participé à deux chansons de l'album « Cowboy Carter » de Beyoncé en 2024, qui a remporté le prix du meilleur album country aux Grammy's de 2025.

Les pompons de son blazer argenté et ses bijoux argentés minimalistes ont attiré l'attention des amateurs de mode présents à l'événement.

Parmi les autres artistes qui ont figuré sur la liste des personnalités les mieux habillées d'Esquire, citons Cory Henry, un musicien américain de jazz et de gospel, et Mustard, un DJ et producteur de disques américain.

Henry, qui portait un costume tout blanc, a remporté le Grammy du meilleur album de gospel roots, tandis que Mustard, qui portait une veste polaire multicolore, a reçu le prix de la meilleure chanson rap pour la célèbre chanson rap de Kendrick Lamar, « Not Like Us ».

