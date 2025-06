Par Abdulwasiu Hassan

Le week-end dernier, des foules se sont rassemblées dans la ville de Yauri, dans le nord-ouest du Nigeria, pour assister à un festival culturel qui met en valeur la culture locale depuis plus de deux siècles.

Le festival rigata est célébré chaque année au mois de mars dans l'État de Kebbi et comprend des manœuvres fluviales, notamment des compétitions de sports nautiques et des spectacles de danses culturelles.

Il s'agit d'une célébration des traditions séculaires de la population locale et l'événement de cette année a attiré des participants de près et de loin, dont le gouverneur de l'État, Nasir Idris, et le ministre d'État aux Affaires humanitaires et à la réduction de la pauvreté du Nigeria, Yusuf Sununu.

Le festival tire son origine de la force navale de la communauté Gungu, qui vit sur les rives du fleuve Niger, infesté d'hippopotames.

Il s'agit d'une « démonstration de la force navale du peuple Gungu, où les guerriers Gungu ont attaqué l'hippopotame le plus dangereux du fleuve Niger », a expliqué Sununu, cité par l'Agence de presse du Nigéria.

« Les guerriers montaient à bord de canoës de différentes tailles avec diverses armes pour attaquer le mammifère marin sauvage. Les manœuvres sur l'eau servaient également d'exercice d'entraînement pour les futurs guerriers Gungu », a-t-il ajouté.

Le ministre a déclaré que le gouvernement nigérian utilisait la diversité culturelle pour stimuler l'éducation dans le pays.

Le gouverneur de l'État de Kebbi, Nasir Idris, a déclaré que son administration avait attiré 200 millions de dollars d'investissements étrangers pour développer le tourisme et le patrimoine culturel dans l'État.

Une culture vivante

« Notre engagement à préserver le patrimoine culturel est louable, car le festival de Rigata n'est pas seulement une célébration, c'est un témoignage de notre riche histoire, de notre culture dynamique et de l'unité de notre peuple », a souligné le gouverneur cité par l'agence de presse.

« Ce festival met en valeur la beauté de nos traditions, la force de notre communauté et l'esprit de notre résilience », a-t-il ajouté.

« C'est l'occasion pour nous de nous rassembler, de créer notre réussite et de nous souvenir de nos valeurs communes », a-t-il poursuivi.

Des danses et des chants traditionnels ont également été présentés, témoignant de la préservation des traditions à travers les âges. Les jeunes présents ont été encouragés à préserver la culture de la communauté.

