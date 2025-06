Trois explosions ont eu lieu jeudi dans des bus vides alors qu’ils étaient garés à Bat Yam et Holon, dans la banlieue de Tel Aviv. La police a indiqué qu’il n’y a eu que des dégâts matériels et aucune victime.

Aussitôt, le bureau du Premier ministre a annoncé des mesures de rétorsion. Dans un communiqué, il indique qu’à la suite de ces incidents qui visaient, selon lui, à déclencher une série d’explosions pour faire un maximum de victimes, le Premier ministre a fait un point sécurité avec le ministre de la Défense et le directeur de la police.

Le communiqué ajoute que le Premier ministre a demandé à l’armée de lancer une opération intensive en Cisjordanie occupée.

Opérations continues en Cisjordanie

A Tulkarem, les forces de sécurité se sont déployées en nombre et ont lancé de nouvelles opérations dans les deux camps de réfugiés. L’armée a même relancé une vague de fouilles de maisons et s’est postée aux entrées des camps. La circulation des véhicules et des citoyens a été obstruée par des points de contrôle volants installés à différents carrefours de la ville. à travers.

Un Palestinien et sa femme ont d’ailleurs été blessés jeudi, après qu'un véhicule militaire de l'armée d'occupation israélienne qui arrivait à contre sens a percuté leur véhicule dans la rue Naplouse à Tulkarem.

Dans la même journée, l’armée a lancé une opération dans le village de Shuqba, au nord-ouest de Ramallah. Un jeune homme a été blessé par balle à la cuisse. Selon l’agence de presse palestinienne, les soldats ont détruit un certain nombre de véhicules dans le village, ont tiré à balles réelles et ont lancé des bombes lacrymogènes de manière intensive en direction des maisons des citoyens.

Selon la Fédération internationale des droits de l’Homme, depuis le 21 janvier 2025 et le début de l’opération militaire israélienne “Mur de fer”, au moins 45 000 Palestiniens ont été déplacés de force, tandis que 33 ont été tués dont 12 enfants.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp