Par Charles Mgbolu

Le signal rouge « On Air » clignote de manière inquiétante lorsque Micah Sunday, producteur à Rhythm FM à Lagos, au Nigeria, entre dans le studio.

Il a 45 minutes avant que le premier bulletin d'information de la journée ne soit diffusé.

On pourrait s'attendre à ce qu'il soit un peu pressé, mais Micah est imperturbable. C'est une journée bien rempli pour lui au bureau.

Rhythm FM, l'une des stations privées les plus populaires du Nigeria, représente l'évolution de la présence de la radio dans l'espace mental de l'auditeur, dans un contexte d'explosion des médias numériques.

En effet, les ondes radio continuent de se propager sur tout le continent, mêlant musique et divertissement à des histoires qui comptent - du changement climatique aux liens entre les communautés.

Le 13 février, journée mondiale de la radio, a vu le thème « Radio et changement climatique » résonner dans les stations à travers l'Afrique et au-delà.

L'émission d'information de Micah a présenté des activistes climatiques utilisant la radio pour diffuser des informations cruciales sur le climat et plaider en faveur de la durabilité de l'environnement.

Kayode Bakerr, chef de groupe radio à Rhythm FM, explique que la radio joue un rôle crucial dans l'information et l'éducation du public, en particulier dans les communautés rurales difficiles à atteindre.

« De nombreuses zones rurales dépendent encore fortement de la radio en raison de la faible pénétration de l'internet et du fait que la plupart des gens n'ont pas d'appareils intelligents haut de gamme. La radio contribue à combler un manque d'information crucial », explique Bakerr à TRT Afrika.

Une force toujours aussi puissante

En hommage à l'influence de ce média, l'UNESCO a institué la Journée mondiale de la radio en 2011.

L'année suivante, l'Assemblée générale des Nations unies en a fait une journée de commémoration internationale, avec une déclaration saluant la radio comme un média puissant qui mérite des éloges « pour avoir célébré l'humanité dans toute sa diversité » et servi de « plateforme pour le discours démocratique ».

Dans le paysage médiatique africain, la portée de la radio continue de croître malgré les menaces croissantes liées à la popularité des médias sociaux et de l'IA.

Selon une étude publiée par l'Université d'Oxford en 2024, la radio est devenue si populaire un siècle après son apparition sur le continent africain qu'elle a désormais une « profonde influence mondiale ».

Afrobarometer, un réseau de recherche panafricain, rapporte que 68 % des Africains s'informent quotidiennement ou hebdomadairement à la radio, alors que seulement 53 % s'informent à la télévision et 37 % sur l'internet.

L'étude souligne également que la prédominance de la radio n'est pas limitée aux pays ayant un faible taux d'accès à l'internet. Elle cite également une enquête selon laquelle 80 % des Sud-Africains écoutent la radio au moins une fois par semaine, dans un pays où les médias numériques sont largement répandus.

La chasse aux fausses nouvelles

Pour Moses Umanah, directeur de la production de Silverbird Television, basée à Lagos, les médias d'information traditionnels comme la radio peuvent contribuer à lutter contre la désinformation.

« La désinformation ayant toujours la capacité de se répandre rapidement sur les réseaux sociaux, la radio est un outil de vérification puissant car l'information est donnée par une personnalité connue et non par un utilisateur aléatoire et sans visage sur Internet », explique Umanah à TRT Afrika.

Néanmoins, les dirigeants des stations de radio et les radiodiffuseurs reconnaissent que le média d'information traditionnel reste menacé par l'avènement des plateformes de réseaux sociaux qui comptent des millions d'utilisateurs.

La recherche indique également une concurrence féroce des plateformes numériques émergentes telles que le podcasting, qui a connu une croissance exponentielle sur le continent au cours des dernières années.

Selon le site web de recherche Statista, le marché du podcast en Afrique devrait atteindre 35,7 millions d'utilisateurs d'ici 2029. La pénétration des utilisateurs sur ce marché devrait être de 2,7 % en 2025.

Le plus grand défi pour la radio est d'attirer les jeunes auditeurs.

Micah Sunday explique que l'impact de la radio peut être mesuré par la démographie de l'âge des auditeurs qui engagent des conversations avec les animateurs à l'antenne.

« Les auditeurs qui contribuent le plus aux conversations à la radio sont généralement des personnes de plus de 30 ans. Cela montre que la radio perd dangereusement le contact avec la jeune génération qui trouve sur les plateformes numériques des contenus qu'elle ne trouve pas normalement à la radio ».

Toutefois, l'optimisme est de mise pour la radio et son avenir en tant qu'outil de diffusion de l'information.

« La radio reste particulièrement bien placée pour rassembler les communautés et favoriser un dialogue positif en vue d'un changement. En écoutant leur public et en répondant à leurs besoins, les services de radio offrent la diversité des points de vue et des voix nécessaires pour relever les défis auxquels nous sommes tous confrontés », déclare l'ONU.

