Le président Yoweri Museveni a nié vendredi que les forces ougandaises avaient l'intention de combattre les rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, après avoir envoyé des troupes pour sécuriser une ville de l'est du pays.

Il s'est exprimé alors que l'offensive du groupe armé M23 a incité les Nations unies à mettre en garde contre le risque d'une guerre régionale plus étendue.

"Avec la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est du Congo, nous avons obtenu la permission du gouvernement congolais de nous déployer" contre les milices locales, en particulier le groupe ADF, a déclaré Museveni dans un message posté sur X.

"Notre présence au Congo n'a donc rien à voir avec la lutte contre les rebelles du M23", a-t-il ajouté.

Territoire occupé

Le M23 s'est emparé de territoires dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu de la RDC lors d'assauts meurtriers au cours des dernières semaines.

Plus au nord, les troupes ougandaises ont sécurisé la ville de Bunia, en collaboration avec les forces congolaises, a indiqué mercredi Henry Oryem, ministre des Affaires étrangères de l'Ouganda.

"Dès le début, nous avons conseillé aux parties impliquées dans le conflit entre le gouvernement congolais et le M23 de négocier", a précisé Museveni vendredi.

Le groupe DAESH

L'Ouganda disposait déjà de milliers de soldats près de Bunia dans le cadre d'un accord avec Kinshasa, opérant aux côtés des forces de la RDC contre les Forces démocratiques alliées - qui ont été liées au groupe DAESH - et les milices tribales.

Ce pays de l'Afrique de l'est a nié les affirmations des experts de l'ONU et d'autres personnes selon lesquelles il travaillait contre les intérêts congolais en soutenant le M23 et en contrôlant certains des précieux intérêts miniers de la région.

Huang Xia, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour la région des Grands Lacs, a déclaré mercredi au Conseil de sécurité que le M23 et ses alliés poursuivaient leur progression vers "d'autres zones stratégiques" au Nord et au Sud-Kivu.

"Le risque d'une conflagration régionale est plus réel que jamais", a-t-il averti.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp