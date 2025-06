Par Mazhun Idris

En 2018, la plateforme de diffusion de vidéos en ligne YouTube a introduit une fonctionnalité visant à accroître la transparence pour ses utilisateurs.

Cette fonctionnalité lui permet d'indiquer si les vidéos publiées sur le site sont "produites à l'aide de fonds publics ou gouvernementaux".

Lorsqu'une vidéo est téléchargée par une personne bénéficiant d'un tel financement, un avis est censé apparaître sous la vidéo et au-dessus de la description du titre. Cette mention comprend un lien vers la page Wikipédia du radiodiffuseur.

Par exemple, sous toute vidéo publiée par la BBC, l'étiquette indique "BBC is a British public broadcast service" (la BBC est un service public de radiodiffusion britannique).

Le label apparaît également dans les contenus partagés par d'autres radiodiffuseurs publics.

Les plateformes de réseaux sociaux comme Facebook ont imposé un étiquetage similaire depuis 2019, visant à différencier les enseignes qui sont "entièrement ou partiellement sous le contrôle éditorial de leur gouvernement".

Le piège est que lorsque vous ouvrez une vidéo sur la page YouTube officielle de "BBC Media Action", une initiative caritative de développement international de la BBC fondée en 1999, il n'y a pas d'étiquette suggérant que vous regardez une production financée par l'État.

Le labyrinthe du financement

Le 2 février, Elon Musk, figure emblématique de l'administration Trump et propriétaire de la plateforme X, a publié sur son compte que l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) avait utilisé l'argent des contribuables pour payer des "organisations médiatiques afin qu'elles publient leur propagande".

Quatre jours plus tard, Elon Musk a doublé ses allégations d'un grand nom. "Pourquoi l'argent des contribuables américains devrait-il financer la British Broadcasting Corporation ?", a-t-il insisté.

Le président Trump a fait écho à Musk, accusant l'USAID de financer les médias pour favoriser le parti démocrate.

Ces révélations scandaleuses mettent en lumière l'hypocrisie des médias occidentaux dans leur contrôle du contenu mondial, en particulier en Afrique

Un porte-parole de BBC Media Action a précisé à Reuters que, bien que l'organisation accepte de l'argent de l'USAID et d'autres donateurs, l'initiative n'est qu'une branche caritative de la BBC et est "éditorialement séparée de BBC News".

Un communiqué de presse a affirmé que "BBC Media Action soutient les médias locaux dans le monde entier pour qu'ils fournissent des informations fiables aux personnes qui en ont le plus besoin".

Perte de crédibilité

Au fur et à mesure que la controverse sur l'USAID se dénoue, on s'inquiète de plus en plus de la façon dont les récits sont créés par des machines de propagande financées par l'argent.

L'Afrique, pour sa part, a longtemps été du mauvais côté de ce système biaisé.

Qui détermine ce qu'est une "information fiable" - le bailleur de fonds ou les organisations médiatiques ?”, déclare à TRT Afrika l'écrivain et cinéaste ghanéen Dwomoh-Doyen Benjamin.

"Ces révélations scandaleuses mettent en lumière l'hypocrisie des médias occidentaux dans la surveillance du contenu mondial, en particulier en Afrique", souligne Benjamin, également directeur exécutif de la Chambre africaine des producteurs de contenu.

La grande question est la suivante : le gouvernement américain finançait-il ou non le principal organe de presse public britannique ?

Si la BBC a pu échapper aux accusations d'avoir "aidé et encouragé le génocide israélien à Gaza", les patrons de la Broadcasting House accepteraient-ils d'être compromis par leur implication dans la matrice de propagande de la politique étrangère ?

Le mal est profond

Dans le contexte des propos probants de l'actuel gouvernement américain à l'encontre de la BBC, toutes les formes de financement des projets de la BBC par l'USAID, qui s'élevaient auparavant à environ 8 % de ses revenus annuels, ont été interrompues.

Il en résulte un contrôle public manifeste d'un radiodiffuseur public mondial de premier plan qui se présentait autrefois comme "impartial et indépendant" et s'enorgueillissait de l'être.

"Dans ce tourbillon de scandale, la BBC a perdu son indépendance et sa liberté d'expression", affirme Abubakar Muhammad, étudiant diplômé de l'université du Wisconsin-Madison, à TRT Afrika.

Remplacer la BBC par un radiodiffuseur public d'un pays en développement accusé d'avoir accepté des fonds d'un important gouvernement étranger.

Cette accusation aurait été un motif suffisant pour dépeindre la couverture de la salle de rédaction comme compromise ou partisane.

Des manipulateurs sournois

Il est intéressant de noter que la propagande n'est pas un menu unique destiné uniquement à la salle de rédaction.

Il pourrait s'agir d'un manuel de jeu qui imprègne toutes les productions médiatiques - des commentaires d'actualité aux documentaires et des guides de style internes à la conception des programmes.

La manipulation de l'opinion publique se fait effectivement en sélectionnant les faits, en façonnant sélectivement les récits, en dépouillant les contextes, en encadrant les débats, en attisant l'indignation, en fabriquant des sentiments, en réduisant au silence ou en censurant.

À l'ère moderne de l'armement des médias, la désinformation ne se limite pas à des mensonges purs et simples.

La désinformation est un outil aussi puissant que l'accentuation biaisée ou la répétition orchestrée de faits ou de points de vue sélectifs.

Comme le soulignent les experts en développement international, les initiatives menées sous le couvert de l'aide ou de la charité ont longtemps été utilisées pour dissimuler des projets secrets de renseignement, qui visent tous à manipuler les communautés bénéficiaires ciblées en vue d'objectifs et de conclusions prédéterminés.

En règle générale, les organisations donatrices ne cherchent pas à contrôler directement un projet financé lorsque leurs objectifs ont été convenablement pris en compte dans les petits caractères des interventions financières.

Néanmoins, de tels agendas sont en contradiction avec les normes éditoriales journalistiques.

En effet, il n'y a rien d'inconvenant à ce que, par souci de transparence, des organisations médiatiques telles que la BBC fassent l'objet d'une enquête visant à remettre en question leur position acclamée de sources indépendantes d'informations factuelles et impartiales.

