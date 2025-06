Le Bureau des médias de Gaza a annoncé, vendredi, qu’Israël a tué 100 Palestiniens et blessé 820 autres depuis l’entrée en vigueur d’un accord de cessez-le-feu il y a plus d’un mois.

Dans un rapport publié sur X, le directeur du Bureau des médias, Salama Maarouf, a également accusé Israël d’entraver la mise en œuvre du “protocole humanitaire” lié à l’accord de cessez-le-feu.

Maarouf a précisé que la dernière victime a été enregistrée tôt vendredi dans la ville de Rafah, au sud de Gaza. Il a ajouté que depuis le début de l’accord, qui a pris effet le 19 janvier, l’armée israélienne avait commis plus de 350 violations, la plus grave étant l’obstruction de l’aide humanitaire prévue par le protocole.

Le Hamas a dénoncé des violations majeures de l’accord, notamment des attaques contre des Palestiniens, des retards dans le retour des déplacés vers le nord de Gaza et des restrictions sur l’entrée de biens essentiels, tels que des matériaux d’abri comme des tentes et des logements préfabriqués, ainsi que du carburant et des équipements nécessaires au déblaiement des décombres et à la récupération des corps.

Par ailleurs, des retards ont également été signalés dans la livraison de médicaments et des fournitures indispensables à la réhabilitation des hôpitaux et du secteur de la santé.

L’accord de cessez-le-feu, entré en vigueur le mois dernier, a mis fin à la guerre menée par Israël, qui a fait au moins 48 300 morts, en grande majorité des femmes et des enfants, et laissé l’enclave en ruines.

En novembre, la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

Israël est également poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de Justice en raison de son offensive contre l’enclave.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp