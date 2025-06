Par Abdulwasiu Hassan

La Chambre des représentants fédérale du Nigéria analyse des propositions qui pourraient potentiellement augmenter le nombre d'États dans ce pays d'Afrique de l'Ouest de 36 à 67, ce qui amène les experts et les citoyens à spéculer sur les enjeux de cette décision.

Si les propositions de la Chambre basse de l'Assemblée nationale étaient acceptées, cela pourrait être l'une des restructurations administratives les plus importantes depuis le retour du Nigéria au régime civil en 1999.

Alors que le public s'interroge sur la nature exacte des propositions, le porte-parole de la Chambre des représentants, Akin Rotimi, a récemment précisé que les informations suggérant que la Chambre proposait la création de nouveaux États étaient inexactes.

"Ces projets de loi privés ne représentent pas la position officielle de la Chambre", a insisté Rotimi, confirmant qu'ils devraient suivre un processus législatif structuré, tel que décrit dans la constitution du Nigéria.

Le processus complexe d'amendement constitutionnel pour créer de nouveaux États est intégré au système fédéraliste du Nigéria.

Outre les approbations législatives fédérales et étatiques, l'assentiment présidentiel est obligatoire pour que le pays augmente le nombre d'États.

"C'est une tâche énorme de demander aux assemblées législatives des 36 États existants de la fédération de se réunir et de délibérer sur la question", déclare l'avocat Mainasara, un juriste, à TRT Afrika. "Vous avez besoin des deux tiers d'entre eux, ou 24 États, pour soutenir le plan. Ensuite, vous avez besoin d'un tiers de l'Assemblée nationale pour faire de même", renseigne -t-il.

Ce processus rigoureux explique pourquoi les tentatives précédentes de découpage des États ne se sont pas concrétisées malgré les nombreuses propositions de ce type déposées au cours des 25 dernières années.

Des systèmes en évolution

Les divisions administratives du Nigéria ont considérablement évolué tout au long de son histoire postcoloniale.

Le pays a commencé avec trois régions après l'indépendance en 1960, les divisions augmentant progressivement sous diverses administrations militaires et civiles.

La structure actuelle à 36 États a été institutionnalisée en 1996 lors du passage de Sani Abacha à la tête d'un gouvernement militaire.

Tout au long de cette évolution, ces divisions administratives ont servi un double objectif, fonctionnant comme des unités de gouvernance tout en déterminant la manière dont les ressources et les revenus nationaux sont répartis dans l'ensemble de la fédération.

Les propositions actuelles ont ravivé un débat de longue date sur la représentation, l'allocation des ressources et les droits des minorités au sein de la structure diversifiée du Nigéria.

Plusieurs partisans de la création de nouveaux États à partir des entités existantes soutiennent que les arrangements actuels laissent certains groupes ethniques et régionaux sous-représentés ou marginalisés dans la répartition des ressources.

Le Dr Mainasara Umar, dont l'expertise couvre le droit, la sécurité, l'économie, la politique et la diplomatie internationale, voit des avantages tangibles à ajouter davantage d'États à la structure.

"Cela peut potentiellement élargir la portée de la distribution des avantages. Pour ceux qui n'ont pas accès aux privilèges gouvernementaux au niveau fédéral, l'idée est de rapprocher la structure d'eux », dit-il.

Les partisans de cette initiative estiment que des unités administratives plus petites peuvent améliorer la représentation démocratique et assurer un développement plus équitable.

Moins, c'est plus

Certains critiques soutiennent que la création de nouveaux États pourrait servir les intérêts des privilégiés plutôt que de rapprocher la gouvernance des citoyens.

Ces préoccupations découlent de l'expérience des États où les structures de gouvernance semblent profiter davantage à l'élite politique qu'aux citoyens ordinaires.

Le Dr Usman Bello du département d'économie de l'Ahmadu Bello University de Zaria a des réserves quant à la poursuite d'un plan aussi radical.

"Nous venons de sortir d'un débat houleux qui a presque divisé le pays sur les questions de réforme fiscale et de coût de la vie. De nombreux États sont déjà sous-performants en matière de génération de revenus. Alors, quel est le logique économique de la création d'États où ces entités ne peuvent pas générer suffisamment de revenus pour fonctionner efficacement », dit-il à TRT Afrika.

Le Dr Bello fait remarquer que le pays est confronté à une stagflation, une combinaison problématique de stagnation économique et d'inflation.

Il se demande également si le Nigéria peut se permettre les investissements en infrastructures nécessaires pour établir des administrations fonctionnelles dans 31 nouveaux États, y compris les bâtiments gouvernementaux, les structures de la fonction publique et les services essentiels.

Les préoccupations concernant la viabilité économique s'étendent aux États existants, dont beaucoup ont du mal à faire face à leurs obligations financières essentielles, notamment le paiement du salaire minimum aux fonctionnaires.

L'argument principal est que la division de ces entités déjà en difficulté fragmenterait davantage les bases de revenus limitées, créant potentiellement des unités administratives encore moins viables dépendantes des allocations fédérales.

Reste à savoir si le processus législatif abordera de manière adéquate ces facteurs économiques et socio-politiques alors que les propositions se poursuivent dans le cadre des longues procédures d'amendement constitutionnel du Nigéria.

Le débat reflète la lutte constante du Nigéria pour équilibrer les aspirations régionales, le développement équitable et la viabilité budgétaire dans le pays le plus peuplé d'Afrique.

