Par Pauline Odhiambo

On dit souvent que chaque personne a au moins sept sosies dans le monde. Mais des études montrent que la probabilité que deux personnes partagent huit traits de visage identiques est inférieure à une sur mille milliards.

Pourtant, malgré cette rareté, de véritables sosies existent et vivent souvent à des extrémités opposées de la planète, selon des recherches menées par l'université de Californie à Berkeley.

Un doppelgänger est une personne dont l'apparence est presque identique à celle d'une autre personne vivante, mais qui n'a aucun lien de parenté avec elle.

Les doppelgänger ont souvent peu de chances de rencontrer leur double en personne et ignorent donc l'existence de l'autre jusqu'à ce qu'une rencontre fortuite, ou les réseaux sociaux, les réunissent.

C'est le cas d'une femme sud-africaine qui a fait sensation sur internet après qu'une photo d'elle est devenue virale sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux.

Est-ce vous, Oprah ?

Sur la photo, on voit la femme tenir un bon d'achat, mais ce qui a captivé le public, c'est sa ressemblance frappante avec le magnat des médias et animateur de talk-show américain Oprah Winfrey.

De nombreux Sud-Africains ont rapidement souligné cette ressemblance frappante, certains affirmant que la femme non identifiée était "la jumelle perdue d'Oprah".

L'utilisateur de Facebook Jan Van Potgieter, qui a été le premier à publier la photo sur sa page, a légendé l'image en disant : "Oprah Winfrey a gagné un bon d'achat Shoprite".

En réponse à la publication de Potgieter, d'autres commentateurs se sont empressés de faire des blagues et des références à certains des moments les plus mémorables d'Oprah à la télévision.

Rappelant un incident au cours duquel l'animatrice de talk-show avait offert des voitures gratuites à tous les membres de son auditoire, un utilisateur de Facebook a écrit : "Yay, you get a voucher, you get a voucher, everyone gets a Shoprite voucher !"

"C'est Opra Winfried de Temu", peut-on lire dans un autre commentaire malicieux, en référence à la place de marché en ligne basée en Chine qui vend des biens de consommation à des prix fortement réduits.

Sosies de célébrités

Bien que les célébrités comptent parmi les personnes les plus reconnaissables au monde et que leurs visages soient régulièrement projetés sur les écrans de cinéma et les panneaux d'affichage, certaines d'entre elles sont souvent confondues avec d'autres célébrités qui leur ressemblent comme deux gouttes d'eau.

Le DJ et producteur de disques sud-africain Black Coffee a fait une double réflexion lorsqu'il a vu son doppelgänger du Cap, Real Phumzo, dans un club.

De même, le DJ et producteur de disques swazi Uncle Waffles et la chanteuse sud-africaine Seemah ont convaincu leurs fans qu'ils étaient des jumeaux perdus de vue depuis longtemps lorsqu'ils se sont enfin rencontrés en personne.

Vous trouverez ci-dessous les noms d'autres personnes qui ressemblent étrangement à des stars célèbres.

Rihanna et Priscila Beatrice

La star de TikTok Priscila Beatrice, âgée de 28 ans, ressemble tellement à la pop star Rihanna que sa recréation du look des British Fashion Awards 2019 de la musicienne a non seulement trompé ses fans, mais elle a même attiré l'attention de Rihanna elle-même.

La chanteuse de 'Work' a commenté la recréation de Beatrice en demandant : "Où est l'album sis ? #R9", afin d'attirer l'attention de ses fans sur Priscila.

Beyoncé et Brittany "SurB" Williams

Brittany Williams, originaire de Détroit, serait confrontée à sa ressemblance avec Queen Bey depuis des années, depuis l'époque des Destiny's Child. Selon le Daily Mail, elle est fréquemment interpellée dans la rue par des fans de la chanteuse "Drunk In Love".

"On m'aborde tout le temps, que ce soit dans les avions, à l'aéroport ou lors d'événements. J'ai également été poursuivie, on a pris des photos de moi sans mon consentement et on m'a fait des farces à mon insu", a-t-elle déclaré à la publication en 2017.

"Un groupe de femmes nous a un jour poursuivies, mon amie et moi, jusqu'à notre voiture et a commencé à chanter "Single Ladies", frappant la voiture de mon amie avec les talons de leurs chaussures jusqu'à ce que nous baissions la vitre et prenions une photo avec elles".

Meghan Markle et Akeisha Land

Lorsque l'influenceuse Instagram Akeisha Varnado Land a posté une photo d'elle avec sa fille en février 2020, elle n'était pas préparée à l'assaut de commentaires la comparant à Meghan Markle, duchesse de Sussex.

"On me compare souvent à elle, et pas seulement en ligne. À l'extérieur, que ce soit à l'église, au cinéma ou à l'épicerie... même mes amis proches et ma famille me disent que je lui ressemble ! Et même si je ne vois pas les similitudes, je le prends comme un énorme compliment", a confié l'Américaine au Daily Mail.

"Je plaisante toujours en disant qu'il faudrait que quelqu'un contacte son entourage pour leur faire savoir que je suis toujours prête à la remplacer en tant que doppelgänger si elle ne veut pas se rendre aux événements auxquels elle est invitée".

